توننداكس يتجه صعودا مع بداية المعاملات

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بــاب نــات

أصداء الشركات بالبورصة:





Publié le:2017-03-13 12:35:37

- بدأت بورصة تونس معاملات حصة، الاثنين، على وقع ايجابي ليرتقي مؤشرها المرجعي "توننداكس" بنسبة 0،10 بالمائة ويصل الى 5574،90 نقطة مع حجم معاملات بقيمة 0،576 مليون دينار (م د)، وفق الوسيط بالبورصة "مينا كابتل".واتسمت شركة التامينات "آمي" بتسجيلها اعلى نسبة تطور بما يناهز 2،98 بالمائة وسعر 10،34 دينار (د) للسهم الواحد فيما ربح سهم شركة العصرية للايجار المالي، ما قدره 2،87 بالمائة (3،93 د) وكذلك "تلنات" ما يعادل 2،68 بالمائة (3،44 د).في المقابل، تقهقرت شركة البطاريات "اسد" بنسبة 4،22 بالمائة (6،12 د) وشركة المقاولات السلكية واللاسلكية "سوتيتال" بنسبة 2،70 (3،24 د).ومن جهتها، فقدت شركة "نيو بادي لاين" نسبة 2،67 بالمائة (6،55 د).تحصل بنك الاسكان على تأشيرة هيئة السوق المالية لاصدار قرض رقاعي مشروط (2017ــ1) بقيمة 30 مليون دينار ويمكن ان يصل الى 40 مليون دينار تتوزع الى 300 الف من الرقاع بقيمة اسمية قدرها 100 دينار.وسيشرع في قبول الاكتتاب بداية من 22 مارس 2017 ويختتم، دون اعلام مسبق، وعلى اقصى تقدير يوم 30 افريل 2017.ويمكن اختتام العملية دون اعلام مسبق حال بلوغ الاكتتاب المبلغ الاقصى للاصدار (40 مليون دينار).يعقد بيت الايجار المالي التونسي السعودي "باست ليز"، جلسته العامة العادية يوم 25 مارس 2017 بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بداية من الساعة العاشرة صباحا.وحققت الشركة مع موفى ديسمبر 2016، نتيجة صافية بقيمة 5،575 مليون دينار، وفق ما نقله الوسيط بالبورصة "مينا كابتل".الح