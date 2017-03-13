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Politique

محسن حسن: سليم الرياحي انتهى سياسياً

Lundi 13 Mars 2017
بــاب نــات - أقر اليوم الاثنين 13 مارس 2017 العضو الجديد بحزب نداء تونس محسن حسن بأن رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي انتهى سياسياً".
وقال حسن فى حوار على اذاعة شمس "الرياحي انتهى سياسيا منذ أن طلب وزارة ,ومن ثمة قرر الخروج من الحكومة عندما رفضوا ذلك "

وتابع قائلا "سليم الرياحي أخطأ فى حق نفسه وحق الاشخاص العاملين معه ،لان الحزب السياسي لا تُبنى مواقفه من خلال رئيسه ،الشيئ الذي جعل الوزراء الذين ينتمون للوطني الحر يغادرون الحزب ".
وأضاف قائلا "خروجه من الحكومة يغتفر ،لكن الدخول فى المعارضة الغير المدروس والذي قرره بمفرده غير مقنع ،بالاضافة لتصريحاته الغير المسؤولة".
وحول جبهة الانقاذ ،قال محسن حسن ،فى اعتقادي هى مشروع فاشل ومن الصعب جدا أن تنطلق لانني أعرف الاختلافات الجوهرية بين البرامج والطموحات الشخصية لمكوناتها ".
وختم حسن بالقول بأن جبهة الانقاذ""شكشوكة" تونسية لن تــرى النور



Publié le:2017-03-13 10:40:47

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1 de 1 commentaires pour l'article 139765

Mandhouj  (France)  |Lundi 13 Mars 2017 à 11h 45m |           
وحول جبهة الانقاذ ،قال محسن حسن ،فى اعتقادي هى مشروع فاشل ومن الصعب جدا أن تنطلق لانني أعرف الاختلافات الجوهرية بين البرامج والطموحات الشخصية لمكوناتها ".
وختم حسن بالقول بأن جبهة الانقاذ""شكشوكة" تونسية لن تــرى النور.

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لا أزيد .

وهذا ما قاله غيرك منذ البداية



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