المكتب الجهوي لحركة الشعب بقبلي يدعو الى ضرورة الاسراع بتركيز مركز أمني بالمنطقة

Lundi 13 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-13 10:17:06

- دعا، المكتب الجهوي لحركة الشعب بقبلي، الى ضرورة الاسراع بتركيز مركز أمني بالمنطقة خاصة وأن الحركة حذرت مرارا من غياب التواجد الامني بمنطقة سوق الاحد وما يمكن ان ينجرعنه من تداعيات خطيرة.واعتبرت، الحركة، في بيان نشرته بصفحتها الرسمية على موقع "الفايسبوك"، أن "العملية الارهابية الجبانة التي استهدفت القوى الامنية وروعت الاهالي بمنطقة قبلي تؤكد على هشاشة الوضع الامني بالمنطقة".كما حثت، في ذات البيان، "كافة الاحزاب والقوى المدنية والاهالي للتعبير عن رفضهم للارهاب وتعميق التحامهم مع القوى الامنية الذي يذكرنا بملحمة بن قردان".يشار الى أن العملية الارهابية التي جدت بمنطقة جنعورة من ولاية قبلي ، أمس الاحد ، اسفرت عن استشهاد عون أمن، وإصابة عونين اثنين إضافة إلى القضاء على عنصرين ارهابيين وجرح ثالث.امل