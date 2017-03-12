الإنتخابات البلدية المقبلة أبرز محاور إجتماع المكتب السياسي لحزب تيار المحبة

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-12 22:02:04

- عقد المكتب السياسي لحزب تيار المحبة، اليوم الأحد بمكتبه في سوسة، إجتماعا برئاسة نزار النصيبي، رئيس المكتب السياسي للحزب، ناقش الوضع العام في البلاد واستعدادات تيار المحبة للإنتخابات البلدية المقبلة، وفق بيان للحزب جاء فيه أيضا أن أعضاء المكتب السياسي قدموا بالمناسبة جملة من التصورات في علاقة بهذا الإستحقاق الإنتخابي، سيتم عرضها على إجتماع المكتب التنفيذي المقبل.وعلى صعيد آخر جدد المكتب السياسي في بيانه هذا، دعم حزب تيار المحبة للقوات الأمنية والعسكرية في معركتها ضد الإرهاب وذلك "على إثر العملية الإرهابية الجبانة والغادرة" التي كانت استهدفت ليلة أمس السبت دورية لأعوان الأمن في قبلي وأسفرت عن استشهاد عون أمن وإصابة أمنيين آخرين، بالإضافة إلى القضاء على عنصرين إرهابيين والقبض على الإثنين المتبقيين.حلا