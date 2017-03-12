وزير الداخلية الالماني يتوقع قرب ترحيل تونسي متهم بالضلوع في هجوم باردو الارهابي قبل نحو عامين

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-12 19:43:56

- قال وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير، اليوم الأحد، إنه يتوقع أن ترحل السلطات الالمانية قريبا تونسيا محتجزا لدىها بطلب من تونس لمشاركته في الهجوم على متحف باردو في شهر مارس 2015، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز" .ونقلت الوكالة عن الوزير الالماني قوله لقناة ARD التلفزيونية "أستطيع أن أؤكد أن المحادثات بيننا وبين الجانب التونسي كانت ناجحة.الإرهابي محتجز وأتوقع ترحيله قريبا." وكانت السلطات الالمانية قد ألقت القبض الشهر الماضي على هذا التونسي للاشتباه في تخطيطه لهجوم في ألمانيا.ومن جهته قال الادعاء الالماني حينها إنه تم إلقاء القبض على هذا التونسي الذي طلب اللجوء في ألمانيا، ويعتقد أنه تم تجنيده للانضمام لـ "تنظيم الدولة الإسلامية" في ألمانيا.وأضاف الادعاء أن المشتبه به عاش في ألمانيا لعشر سنوات حتى عام 2013 ثم دخل البلاد مرة أخرى بوصفه طالب لجوء في شهر أوت 2015 أي بعد خمسة أشهر من الهجوم الارهابي الذي طال في 18 مارس 2015 متحف باردو وخلف قتلى و جرحى غالبيتهم من السياح الاجانب .وحسب "رويترز" يشتبه المحققون التونسيون في أن طالب اللجوء شارك في الهجوم وأصدروا أمرا بالقبض عليه في شهر جوان 2016.عزيز