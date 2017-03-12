سفيان طوبال: نضمام قرابة 40 شخصية وطنية الى حركة نداء تونس ومن المنتظر انضمام شخصيات اخرى في الفترة القادمة

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-12 17:30:48

- أفاد رئيس كتلة نداء تونس بمجلس نواب الشعب، سفيان طوبال، أن قرابة 40 شخصية وطنية انضمت إلى حركة نداء تونس، منها بعض الوزراء السابقين في حكومات ما قبل 2011 وفي حكومة الحبيب الصيد، وبعض الشخصيات الوطنية الاخرى، مضيفا أن الباب سيبقى مفتوحا لشخصيات أخرى من المنتظر انضمامها للحزب خلال الفترة القادمة.وأفاد طوبال، خلال ندوة صحفية بمناسبة انعقاد ندوة اطارات حركة نداء تونس اليوم الاحد بقمرت، أن الموضوع االرئيسي لندوة الاطارات، هو الجلسة التي ستنعقد بين الهيئة المستقلة للانتخابات مع الاحزاب لتحديد التاريخ الرسمي للانتخابات البلدية، مشيرا إلى أن إطارات الحركة أجمعوا خلال هذا اللقاء على ضرورة العجيل بعقد الانتخابات البلدية التي من المنتظر أن تجري قبل نهاية سنة 2017.كما تم التطرق، وفق نفس المتحدث، إلى تجديد هياكل الحزب المحلية، مشيرا إلى أنه سيتم الاعلان عن حملة وطنية للانخراطات بداية من 15 مارس إلى غاية 15 أفريل 2017، يليها تجديد كل المكاتب والتنسيقيات المحلية للحزب من 15 أفريل إلى غاية 15 ماي 2017، وذلك استعدادا للانتخابات البلدية.وقال إن القائمات الانتخابية ينتظر أن تكون جاهزة خلال شهر سبتمبر 2017 وسيتم لهذا الغرض تكوين لجنة خاصة للاعداد للانتخابات البلدية برئاسة سليم شاكر.وبخصوص تسريبات اجتماعات الحركة، أفاد طوبال أن الهيئة السياسية ولجنة النظام ستنظر في هذا الموضوع وستتخذ الاجراءات المناسبة بتجميد أو طرد المتورطين في هذا الموضوع.يشار إلى أن من بين الشخصيات التي سجلت انضمامها الى حركة نداء تونس كل ماهر بن ضياء، ومحسن حسن، والشيخ فريد الباجي، وأليفة فاروق، وسمير العبدلي، والهادي الماكني، وماجدولين الشارني، وذلك بالاضافة إلى عودة كل من عضوي المكتب التنفيذي المنسحبين، منذر بالحاج علي ورضا بوعجينة.يارا