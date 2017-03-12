عصام الشابي: نقترح اجراء الانتخابات البلدية في مطلع السنة المقبلة بين شهري فيفري ومارس

واشار الشابي الى ان استكمال هذا الاستحقاق الانتخابي يجب ان يكون بعد بعث المحاكم الادارية في الجهات والمصادقة على مجلة الجماعات المحلية بما يحدد ملامح الصلاحيات القانونية للبلديات.
ودعا الشابي الى ضرورة التاني واخذ متسع من الوقت لتحديد تاريخ اجراء الانتخابات البلدية بصفة نهائية ودون تراجع ، مفيدا في هذا السياق ان الحزب الجمهوري ستكون له قائمات مواطنية من شانها ضمان التشريك الاوسع للكفاءات والشخصيات الثقافية والنقابية المحلية.
ولاحظ الشابي في هذا الصدد ان هذه الانتخابات ستكون اول انتخابات تضم 350 دائرة بلدية واكثر من 7200 مترشح بما يدعو الى الاستعداد السليم وفتح افق ديمقراطي جديد امام التونسيين.
وبخصوص قانون المصالحة قال الشابي ان الحزب الجمهوري لازال يعارض هذا القانون الذي يحاول تبييض الفساد على حد تعبيره ، قائلا ان تحقيق المصالحة لابد ان يكون عبر اليات العدالة الانتقالية ورفض في هذا السياق تمرير اي قانون اخر في محاولة تضليلية حسب قوله للعفو على من تورطوا في منظومة الفساد، داعيا كل المورطين في قضايا فساد الى الاتجاه الى لجنة المصالحة التابعة لهيئة الحقيقة والكرامة لضمان المحاكمة العادلة وابرام صلح مع المتضررين.
منى
Publié le:2017-03-12 17:19:41
Par:Carl Pablo (Tunisia )
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