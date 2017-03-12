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انفجار لغم أرضي بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل سمامة بالقصرين دون تجسيل أضرار

Dimanche 12 Mars 2017
بــاب نــات - انفجر اليوم الأحد ، لغم أرضي، بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل سمامة من معتمدية سبيطلة من ولاية القصرين ، دون تسجيل أضرار، وفق ما أفادت به مصادر أمنية الجهة ظهر الأحد، مراسلة / وات/ بالجهة /.
وأكد المصدر ذاته ، أن إنفجار اللغم وقع إثر عمليات تمشيط تقوم بها الوحدات العسكرية بجبل سمامة لتعقب أي تحرك للعناصر الارهابية، دون أن يسفر عن وقوع أي أضرار بشرية أو مادية.
لطيفة




Publié le:2017-03-12 14:17:57

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