Radio Babnet Tunisie  On Air: Fayza Ahmed - Bitt El Ezz Ya Bitnaa  
Partis

حافظ قائد السبسي: تم التوصل إلى الشخص الذي قام بتسريب اجتماعات نداء تونس

Dimanche 12 Mars 2017
بــاب نــات - أكد المدير االتنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي أن الحزب لديه الأدلة القاطعة عن الشخص الذي قام بتسريب مقتطفات من اجتماعات نداء تونس واصفا ذلك ب "العملية التخريبية التي تستهدف الحزب بدرجة أولى ثم تستهدف بعض قياداته بدرجة ثانية" مبينا أنه سيتم تتبعه قضائيا .

وأفاد في تصريح ل/وات/ قبيل انطلاق ندوة اطارات حركة نداء تونس التي انعقدت صباح اليوم الاحد بضاحية قمرت، أن الاجتماع سيخص للنظر في مشروع برنامج الانتخابات البلدية ومناقشته وضبط الرزنامة النهائية التي سيتم الذهاب بها لقواعد الحركة وللمواطنين.
وأردف قائلا " إن الاطار اليوم غير مناسب للإعلان عن اسم من تورط في هذه العملية نظرا لأن هذا الاجتماع سيكون رسالة انفتاح لكل القوى الحية لنداء تونس للالتحاق بالحزب والالتفاف حوله في هذا الظرف الذي سشهد تونس الانتخابات البلدية وهي مرحلة مهمة خلال الفترة القادمة".

وأكد أن الحزب مفتوح للجميع ولكل من يقدم له الإضافة دون ذكر اسماء بعينها مشيرا إلى أن "منذر بالحاج علي هو ابن النداء وكان من الاوائل في تأسيسه وعودته إلى الحزب ليس بالغريب كما أن الدعوة موجهة للنواب الآخرين للالتحاق بالحزب على اعتبار أن انتخابهم في كتلة نداء تونس بمجلس نواب الشعب كان من خلال أصوات قواعد الحزب" .

ومن جانبه اكتفى منذر بالحاج علي بالتعليق عن عودته الى الحزب بقوله " أنا عدت الى بيتي الأول ، وأنا لم اخرج لكي أقول أنني عدت" رافضا الإدلاء بالمزيد من التوضيحات.

ويشار الى ان منذر بالحاج علي ألن في جانفي 2016 عن استقالته من حركة نداء تونس ومن كتلته النيابية.
يارا

Publié le:2017-03-12 12:22:55

cadre-debac147148af58ab13b94482b6eff6a-2017-03-12 12:22:55
    
    
    
    
    





3 de 3 commentaires pour l'article 139740

KhNeji  (Tunisia)  |Dimanche 12 Mars 2017 à 13h 22m |           
ياحافظ ياولد السبسي أحنا ما إهمناش شكون قام بالتسريب إللي إهمنا هو التسريب صحيح أم لا؟

KhNeji  (Tunisia)  |Dimanche 12 Mars 2017 à 13h 19m |           
ومنذ متى كان للإنتهازي منذر بلحاج كلمة فهو معروف جدا بتذبذبه وهو شغوف بالمناصب ومن أجل ذلك قد يعطي كل شيء حتى

Kerker  (France)  |Dimanche 12 Mars 2017 à 13h 10m |           
سياسة جحا لمّا سُرِق حماره من الإسطبل



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13401,3

  • (09/03)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 2,43843 DT        1$ =2,31236 DT
  • Solde Compte du Trésor   (09/03)   859,4 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |139740 8781|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires