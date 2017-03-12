حافظ قائد السبسي: تم التوصل إلى الشخص الذي قام بتسريب اجتماعات نداء تونس

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-12 12:22:55

- أكد المدير االتنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي أن الحزب لديه الأدلة القاطعة عن الشخص الذي قام بتسريب مقتطفات من اجتماعات نداء تونس واصفا ذلك ب "العملية التخريبية التي تستهدف الحزب بدرجة أولى ثم تستهدف بعض قياداته بدرجة ثانية" مبينا أنه سيتم تتبعه قضائيا .وأفاد في تصريح ل/وات/ قبيل انطلاق ندوة اطارات حركة نداء تونس التي انعقدت صباح اليوم الاحد بضاحية قمرت، أن الاجتماع سيخص للنظر في مشروع برنامج الانتخابات البلدية ومناقشته وضبط الرزنامة النهائية التي سيتم الذهاب بها لقواعد الحركة وللمواطنين.وأردف قائلا " إن الاطار اليوم غير مناسب للإعلان عن اسم من تورط في هذه العملية نظرا لأن هذا الاجتماع سيكون رسالة انفتاح لكل القوى الحية لنداء تونس للالتحاق بالحزب والالتفاف حوله في هذا الظرف الذي سشهد تونس الانتخابات البلدية وهي مرحلة مهمة خلال الفترة القادمة".وأكد أن الحزب مفتوح للجميع ولكل من يقدم له الإضافة دون ذكر اسماء بعينها مشيرا إلى أن "منذر بالحاج علي هو ابن النداء وكان من الاوائل في تأسيسه وعودته إلى الحزب ليس بالغريب كما أن الدعوة موجهة للنواب الآخرين للالتحاق بالحزب على اعتبار أن انتخابهم في كتلة نداء تونس بمجلس نواب الشعب كان من خلال أصوات قواعد الحزب" .ومن جانبه اكتفى منذر بالحاج علي بالتعليق عن عودته الى الحزب بقوله " أنا عدت الى بيتي الأول ، وأنا لم اخرج لكي أقول أنني عدت" رافضا الإدلاء بالمزيد من التوضيحات.ويشار الى ان منذر بالحاج علي ألن في جانفي 2016 عن استقالته من حركة نداء تونس ومن كتلته النيابية.يارا