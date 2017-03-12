الحماية المدنية: لا نبحث عن بطولات ولكن سعادتنا في انقاذ الارواح وحماية الممتلكات

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-12 14:09:13

- (وات/ محمد توكابري) - بعد مرور 12 يوما من الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية، الموافق لغرة مارس من كل سنة، يتلاشى الطابع البرتوكولي للاحتفالات ويعود اعوان الحماية المدنية لعملهم شعارهم "لا نبحث عن بطولات، ولكن سعادتنا في انقاذ الارواح وحماية الممتلكات" ولكن عديدة هي الاسئلة التي تبقى مطروحة حول مكانة هذه المؤسسة في المجتمع التونسي وحول مدى تغلغل ثقافة الوقاية في مجتمعنا، ثقافة هي اليوم من ابرز مؤشرات تقدم الشعوب.احتفلت الادارة الجهوية للحماية المدنية بنابل كغيرها من الادارات باليوم العالمي، واستقبلت اطفال رياض الاطفال، وقدمت لهم الهدايا، واشعرتهم باهمية دور الحماية المدنية ونبل مهمتها، احتفال حضرته السلط الجهوية وعدد من ضيوفها، وشهد تقديم عروض لعينة من عمليات التدخل، وتم في اطاره بالخصوص الاعلان عن بدء تكوين جمعية جهوية للتطوع في مجال الحماية المدنية سيتم بعدها بعث جمعيات محلية.بعد الاحتفال كان اللقاء بالمدير الجهوي للحماية المدنية بنابل العميد لطفي بن علية ونقلنا له بعضا من الاسئلة المطروحة حول حضور المؤسسة، التي قد تبدو مغيبة لدى عديد المتابعين، رغم اهمية دورها في المجتمع فكان الجواب "نحن نخير الحديث عن مؤسستنا العريقة لا بالكلام ولكن بما نقوم به من تدخلات لانقاذ الافراد والممتلكات وما فتئت تعزز حضورنا في المجتمع".واكد بالمناسبة ان "الحماية المدنية تعمل على تفعيل مبدا خدمات القرب، أي سرعة التدخل والنجاعة وسرعة الاستجابة، خاصة وان الاتصال بالحماية المدنية غالبا ما يكون في الحالات الاستعجالية"، مبرزا ان "السنوات الاخيرة، شهدت تطورا في تجهيز الوحدات بالوسائل، وعلى مستوى تطوير البنية التحتية للادارات الجهوية، فضلا عن تسجيل دفع هام لميادين الرسكلة والتكوين المستمر، والتي من المتوقع ان تتوج بتطوير مدرسة الحماية المدنية بجبل الجلود الى قطب للتكوين لفائدة اعوان الحماية المدنية التونسيين وحتى الاجانب، خاصة بالتعويل على كفاءة وخبرة اطارات الحماية المدنية التونسية المشهود لهم بذلك في عديد بلدان العالم.وشدد المدير الجهوي للحماية المدنية بنابل بالمناسبة على ان ما تقوم به الحماية المدنية من دورات تكوينية وتحسيسية بالمؤسسات التربوية وفي رياض الاطفال وبالمؤسسات الاقتصادية الخاصة يعتبر "جانبا اساسيا في عمل هذه المؤسسة، ولكنه الجانب الاقل ترويجا اعلاميا رغم اهميته في نشر ثقافة الوقاية التي تبقى مسؤولية جماعية للحد من الحوادث وما تتسبب فيه من خسائر في الارواح وفي الممتلكات".وابرز بن علية ان ما يبعث على التفاؤل هو "تطور عقلية التونسي في علاقته بالحماية المدنية التي تقدم خدمات إنسانية بالاساس، خاصة من خلال توافد طلبات عديدة لتكوين الاعوان بالمؤسسات الاقتصادية او لبعث نوادي حماية مدنية بالمؤسسات التربوية، زد على ذلك تطور الوعي بان حماية الارواح تبدا من حركة بسيطة لا يجب القيام بها عند محاولة انقاذ مصاب وترك المهمة للمحترفين".واوضح ان تطوير نوادي الحماية المدنية والترفيع في عدد الملمين بمبادئ الاسعافات الاولية "هو مكسب وخطورة رئيسية في نشر ثقافة الوقاية وفي معاضدة عمل وحدات الحماية المدنية، التي تعول على رصيد الثقة الذي تتمتع به لدى عموم المواطنين لانجاز عملها على اكمل وجه وللمساهمة في حماية البلاد والعباد".ولم ينف العميد لطفي بن علية وجود بعض المظاهر التي لا تشرف التونسي في علاقته بعمل الحماية المدنية ومن ابرزها "عدم فسح الطريق امام شاحنات الحماية المدنية او سيارات الاسعاف، وعدم وعي المارة الذين يحملهم حب الاطلاع الزائد عن حده، للاقتراب بصفة غير معقولة من اماكن الحوادث والمطالبة مثلا بسرعة التدخل في حالات لا يكونون واعين فيها بخطورتها او طبيعتها وطبيعة التدخل الذي تحتاجه"، مبرزا ان "سنة 2016 سجلت قرابة 800 انطلاق دون تدخل، وهو ما يعني خروج شاحنات ومعدات واعوان اما بسبب خبر كاذب او عدم التثتبت وهو ما يمثل اهدارا للطاقات المادية والبشرية".وشدد في السياق ذاته على ضرورة "تطوير الوعي باهمية الاستثمار في الوقاية، خاصة وان التغافل عن هذه المسألة او عدم ايلائها الاهمية التي تستحق، يمكن ان يتسبب في خسائر بملايين الدينارات لمؤسسات اختارت عدم الاكتراث لجوانب الحماية والوقاية".وابرز ضرورة الوعي باهمية الاستثمارات التي تنجزها الدولة في مجال الحماية المدنية، اذ ان سعر شاحنة الاطفاء يصل الى 500 الف دينار، وسيارة الاسعاف هي في حدود 120 الف دينار، ويحتاج بعث مركز للحماية المدنية الى قرابة مليوني دينار بالنسبة للبناية والتجهيزات والفرق أي قرابة 30 عونا.وللاشارة فان ولاية نابل تعد 6 فرق للحماية المدنية بكل من مدينة نابل والهوارية وقليبية ومنزل تميم والحمامات وقرنبالية، وتتميز الادارة الجهوية بنابل بتوفر طبيب مختص في الطب الاستعجالي ملحق بالادارة، يرافق فرق الحماية المدنية في الحوادث الكبرى والخطيرة ويتولى تقييم وضعية المصابين وتوجيههم وتنسيق التدخل بالاضافة الى اضطلاعه بمهمة في مجال التكوين المختص للاعوان.ويتلقى اعوان الحماية المدنية يوميا تكوينا نظريا وتطبيقا يؤمنه رؤساء الفرق، والمشرفون بالادارة الجهوية، وهو ما يؤهلهم للاضطلاع بمهمتهم على اكمل وجه.وتميز نشاط الادارة الجهوية بنابل سنة 2016 بكثافة عمليات النجدة والانقاذ، والتي كانت في حدود 8324 عملية، من بينها 2481 عملية نجدة بالطرقات، و1140 تدخلا لاطفاء الحرائق و2917 عملية تدخل نجدة وانقاذ و143 عملية نجدة بالشواطئ و898 تدخلا مختلفا لضخ المياه او في حوادث تسرب غاز.وقد قامت الحماية المدنية سنة 2016 بجملة من الانشطة في المجال الوقائي من بينها بالخصوص 709 زيارات وقائية لمؤسسات صناعية و1593 مؤسسة مفتوحة للعموم، وقامت بدراسة الجوانب الوقائية لمجموع 259 مشروعا، وسلمت شهائد وقائية لمجموع 975 مؤسسة.وتولت الادارة الجهوية للحماية المدنية بنابل بالتعاون مع الطبيب المختص، اصدار دليل للتدخل الاستعجالي الاولي سيتم تعميمه على كل الاعوان، بالاضافة الى انجاز عديد الانشطة في مجال التكوين لفائدة المؤسسات الصناعية (258 مؤسسة) و483 عملية لفائدة المؤسسات المفتوحة للعموم، و420 تكوينا لفائدة السباحين المنقذين.م ت/باشا