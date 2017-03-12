فرع جامعة البلديين ببن عروس ينظم حملة نظافة بمنطقة حمام الانف

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-12 13:07:40

- نظم الفرع الجامعي للبلدين التابع للاتحاد العام التونسي للشغل بولاية بن عروس صباح اليوم الاحد حملة نظافة بمنطقة حمام الانف شاركت فيها مختلف النقابات الأساسية للبلديات بالفرع.وتعتبر هذه المبادرة، بحسب كاتب عام الفرع فوزي بلحاج "اول نشاط في سياق سلسلة من الحملات المتتابعة، والتي ستشمل مختلف بلديات الولاية، بهدف التحسيس بأهمية العمل البلدي ودوره في المحافظة على فضاء حضري نظيف تتوفر به مقومات الصحة العامة .ويسعى الفرع من خلال هذا النشاط الى تقديم صورة جديدة عن عون النظافة الذي يساهم متطوعا في هذه الحملات، وتكريس سلوك مدني نوعي ينطلق من داخل فضاءات العمل ويتوجه الى خدمة الشأن العام، وهي رسالة للمواطنين ومختلف مكونات المجتمع المدني مفادها ان النظافة مشغل عام يهم الجميع ويتطلب تضافر كل الجهود، وفق ذات المصدر.وشملت هذه الحملة، التى شارك فيها عدد هام من عمال النظافة بمختلف الاليات والمعدات المعدة للغرض، الحديقة الأولمبية بحمام الانف والشوارع الكبرى والواجهة البحرية.واكد والي بن عروس عبد اللطيف الميساوي بالمناسبة انه "ستكون لهذه الحملة انعكاسات إيجابية على تحسين المشهد الحضري وجمالية الفضاءات والمرافق العامة"، واعتبر ان مبادرة فرع جامعة البلديين التابع للاتحاد العام التونسي للشغل في تنظيم سلسلة من الحملات التطوعية "تضاف الى مجهوداتهم اليومية مساهمة في رسم صورة إيجابية عن عمل هذه الفئة، التي تشتغل على اهم محور يرتبط بجودة الحياة والمحافظة على بيئة سليمة للتجمعات السكانية، ومساهمة نوعية في غرس ثقافة الحس المدني التطوعي".وضبطت ولاية بن عروس برنامج تدخلات يرتكز على جملة من المحاور يتعلق بالعناية بتنظيف وتجميل الحدائق والفضاءات العامة وجهر حواشي الطرقات ورفع فضلات الاجنة والنفايات الصلبة وتهيئة الشواطئ استعدادا لفصل الصيف.ويبقى اهم اشكال يتعلق بهذه المسألة، عدم توفر مصبات ومراكز تحويل تمكن من استيعاب الاطنان من الفضلات التي يقع جمعها يوميا خاصة امام قلة هذه المصبات وتقلص قدرتها على الاستيعاب.بسط/باشا