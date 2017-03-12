عملية ارهابية بقبلي: استشهاد أمني وإصابة اثنين آخرين والقضاء على عنصرين ارهابيين

Dimanche 12 Mars 2017



بــاب نــات

جنعورة هي قرية حديثة تأسست شرقي واحة مدينة قبلي على الطريق المؤدية إلى مدينة دوز جنوبا كانت تعرف بنزلة الغياليف. وقد توسعت هذه القرية إلى أن أصبحت تعد من أحياء مدينة قبلي وضمن منطقتها البلدية. ويوجد بها مدرسة ابتدائية أقيمت في السبعينات وفي الثمانينات أقيم بها معهد ثانوي.

الداخلية:الدراجتان المستعملتان في هجوم قبلي كانتا ملغمتان بعبوات ناسفة





Publié le:2017-03-12 08:36:24

- أسفرت عملية ارهابية بمنطقة جنعورة من ولاية قبلي عن استشهاد عون أمن، وإصابة عونين اثنين بالإضافة إلى القضاء على عنصرين ارهابيين وجرح ثالث، خلال تعرض دورية أمنية متمركزة أمام مبنى مركز البريد بمنطقة جنعورة من معتمدية قبلي الجنوبية في حدود الساعة منتصف الليل والنصف من ليلة السبت /الأحد لهجوم إرهابي وفق ما أكده مصدر أمني مسؤول فجر الأحد لمراسل وات بالجهة.وتتواصل حاليا عمليات التمشيط المكثفة من قبل وحدات الأمن والجيش الوطنيين بالجهة للقبض على العنصر الإرهابي الرابع الذي لاذ بالفرار.كما تنقلت فرقة مختصة في تفكيك المتفجرات من ولاية قابس إلى مسرح الجريمة حيث تولت تفكيك ثلاثة عبوات ناسفة يدوية الصنع في اكياس بلاستيكية محملة بـ التي ان تي ومجهزة بصواعق كهربائية ، وفق ذات المصدر.وأوضح المتحدث أن العملية تمثلت في تعرض الدورية القارة التي تؤمن المدخل الجنوبي لمدينة قبلي إلى هجوم بأسلحة نارية من قبل مجموعة إرهابية متكونة من أربعة أفراد تستقل دراجتين ناريتين توقفت على مستوى سيارة الدورية وبادرتها بإطلاق النار، وقد تمكن الأعوان الثلاثة في هذه الدورية من رد الفعل بسرعة والاستبسال في الدفاع عن أنفسهم وتبادل إطلاق النار مع الإرهابيين .وأسفر هذا الهجوم الإرهابي عن استشهاد عون أمن من وحدات التدخل التابعة للشرطة، وهو مظفر بن علي البالغ من العمر 23 سنة، متأثرا بالطلقات التي أصيب بها على مستوى الشق الأيسر من جسمه والقلب.ولم ينجح الإطار الطبي بقسم الإستعجالي بالمستشفى الجهوي بقبلي الذي تكفل بالحالة فورها وصول المصاب إلى المستشفى، في إنقاذ حياته نظرا لخطورة الإصابة وفق ما أكده مصدر طبي مسؤول لمراسل /وات/ وأفاد المصدر ذاته أن العونين الآخرين /أمين الجليلي وعرفات سليم/ تعرضا الى إصابات متفاوتة الخطورة ويخضع أحدهما الى عملية جراحية في الوقت الراهن.كما تمكن أعوان الأمن خلال ذات العملية من القضاء على أحد الإرهابيين وإصابة آخرين تم نقلهما الى المستشفى الجهوي حيث توفي أحدهما متأثرا بجروحه، وتم تحويل الآخر الى المستشفى الجهوي بقابس.وقد أكد شاهد عيان /ب ش/ أصيل منطقة جنعورة لمراسل /وات/ أنه قد استمع في حدود الساعة منتصف الليل و10 دقائق تقريبا إلى طلق ناري جهة مركز البريد ثم تتالت عملية تبادل إطلاق النار مما دفعه الى التطلع من النافذة لاستجلاء الأمر.وعند تنقله على عين المكان، وجد أحد أعوان الأمن مصابا بجروح خطيرة جدا واثنين من الإرهابيين مصابين، كان أحدهما يحاول وصل العبوات الناسفة بالصاعق لتفجيرها وهو ما دفعه إلى منعه من ذلك.وقال المتحدث أن قد حمل السلاح الناري من عون الأمن المصاب وساعد في تمشيط المنطقة إلى حين حضور التعزيزات الأمنية على عين المكان.وأشار الشاهد إلى أنه قد تفطن إلى انطفاء التنوير العمومي بالشارع الرئيسي بمدخل منطقة جنعورة وبجزء كبير من حي جنعورة إلا في نقطة تواجد سيارة الدورية الأمنية أمام مركز البريد.أكّد بلاغ صدر عن وزارة الداخلية الأحد 12 مارس 2017 أن دورية أمنية تابعة لفوج حفظ النظام الجهوي بقبلي تعرضت الليلة الماضية 12 مارس 2017 في حدود الساعة منتصف الليل و40 دقيقة بمدخل مدينة قبلي مستوى مفترق جنعورة لهجوم من قبل مجموعة إرهابية تتكون من أربعة عناصر على متن دراجتين ناريتين تحتوي كل واحدة منها على عبوة ناسفة تقليدية الصنع .و أفاد البلاغ بأن الدورية الأمنية المتكونة من ثلاثة أعوان أمن قد تمكنت من صد هذا الهجوم مما أسفر عن استشهاد عون أمن وإصابة زميله بجروح خضع على إثرها إلى عملية جراحية، والقضاء على إرهابيين اثنين وجرح ثالث حاليا بالمستشفى فيما تمكن العنصر الإرهابي الرابع من الفرار.