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Politique

الغنوشي: ظاهرة المخدرات انتشرت لدى الشباب إلى حــد التفكير فى اباحتها

Samedi 11 Mars 2017
بــاب نــات - اعتبر رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، موضوع الشباب من أولويات الحركة، قائلا إن الشباب في تونس يمثل الحل والمشكل في آن واحد.

وأكد الغنوشي، مساء السبت في تصريح إعلامي على هامش انعقاد مجلس شورى حركة النهضة يومي 11 و12 مارس الجاري بمدينة والحمامات، على ضرورة أن تولي المجموعة الوطنية ومنها الحركة الأهمية اللازمة لهذه الفئة من أجل فتح نوافذ الأمل والمستقبل أمامهم.

وأشار إلى أن مستقبل تونس سيظل مهددا بالخطر طالما ظل اعتبارها مصدرة للإرهاب، لافتا إلى خطورة انتشار المخدرات إلى درجة التفكير في إباحتها بسبب انتشارها الواسع وامتلاء السجون بمتعاطيها.

وبخصوص ما راج حول تغيير قيادة حركة النهضة أكد الغنوشي أن القانون الأساسي للحركة واضح في ما يتعلق بالتداول على السلطة أو القيادة ، مشيرا إلى التزام كل قياداتها بقرارات هياكلها ومؤسساتها وأنه لا يوجد أي مشكل في هذا الشأن.
وسينظر مجلس شورى حركة النهضة المنعقد في ملفين أساسين وهما ملف الإصلاح داخل الحركة وملف الشباب من خلال النظر في قضايا شباب الحركة من جهة وقضايا الشباب التونسي من جهة أخرى.

فتح


Publié le:2017-03-11 22:44:41

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