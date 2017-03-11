محمد الفاضل عبد الكافي في زيارة ميدانية إلى ولاية توزر

Samedi 11 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-11 21:52:30

- أدّى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي زيارة إلى ولاية توزر يوم السبت 11 مارس 2017.وكانت الزيارة مناسبة تحول خلالها الوزير صحبة والي الجهة للاطلاع على مشروع إحداث منتزه بيئي سياحي بمنطقة شمسة ينجز في إطار مشاريع التنمية المندمجة بكلفة تقدر ب600 ألف دينار، كما أتم الاطلاع على مشروع محل صناعي لتحويل خشب النخيل بمنطقة النفليات ينجز كذلك في إطار مشاريع التنمية المندمجة بقيمة تناهز 550 ألف دينار، وفضاء صناعي بمعتمدية الحامة بتكلفة تناهز 1 مليون دينار.كما إطلع الوزير على مشروع ربط منطقة بنقشة بالتيار الكهربائي وهو مشروع ينجز في إطار الخطة الوطنية لمقاومة الارهاب تبلغ كلفته 650 ألف دينار، هذا بالاضافة إلى مشروع تزويد مناطق الشبيكة والظافرية وفم الجنقة وسندس الإعشاش ينجز في إطار تحسين ظروف العيش وربط المناطق الحدودية بالماء الصالح للشراب حيث تبلغ كلفته 6 مليون دينار.وفي ختام زيارته إطلع الوزير على مدى التقدم في إنجاز مشروع المحطة السياحية بالشلال الكبير بتمغزة ينجز كذلك في إطار الخطة الوطنية لمقاومة الارهاب تبلغ قيمته قرابة 700 ألف دينار، كما تولى زيارة الفضاء المخصص لإنجاز المنطقة اللوجستية بتوز.