كاميليا وزينة وعزيزة ومسك الليل الإبتكارات الفائزة بالذهبية في مسابقة الأكسسوار النسائي

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-11 20:46:04

- فازت الحرفية شيراز الخشين صاحبة ابتكارات "كاميليا"، مساء السبت، بالميدالية الذهبية "فئة العقود" في مسابقة الأكسسوارات النسائية خلال الدورة الرابعة لتظاهرة "تونسنا الجميلة".واستحقت شيراز هذه الجائزة لابتكارها عقدا من النحاس مرصعا بالأحجار شبه الثمينة جمع بين شكل الخلخال التقليدي والريحانة لتجعل منه حليا طريفا يزين رقبة المرأة وصدرها.وتوجت الحرفية مريم الحضري بالميدالية الذهبية "فئة اللباس" لتصميمها برنوس "مسك الليل"، الذي استعملت لانجازه قماش "الحايك" القيرواني مع تطريزه "بالعدس والكنتيل الفضي واعتماد تقنية "شبكة التل من الفضة".وحصلت الحرفية عواطف يوسف، صاحبة ابتكار "زينة وعزيزة"، على الميدالية الذهبية "فئة الحقائب اليدوية" لتطويرها شكل القفة التونسية وإعادة تصميمها في هيئة حقيبة يدوية عصرية جمعت بين البساطة ورقي الذوق.وتندرج هذه المسابقة المخصصة للأكسسوارات النسائية ضمن تظاهرة "تونسنا الجميلة"، التي تنتظم للمرة الرابعة على التوالي، ببادرة من الغرفة الجهوية لصاحبات المؤسسات بأريانة بالتعاون مع الاتحاد الوطني للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.وأكدت رئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي، خلال حفل انتظم مساء السبت، على ضرورة تشجيع الحرفيات من خلال هذه التظاهرات التي من شأنها أن تسهم في مزيد التعريف بالمنتوج التونسي التقليدي المبتكر وترويجه الأسواق الخارجية وخاصة وسط حضور ديبلوماسي متميز.وأوضحت بوشماوي أنه الى جانب توجيه منتوجات الصناعات التقليدية للسياح "هناك تحسن كبير في السوق المحلية واهتمام متزايد من التونسيين بالمنتوجات التقليدية مما سيمكن من إنقاذ الحرفيين (حوالي 400 الف حرفي)، الذين يعيشون صعوبات مالية تبعا لتراجع اداء القطاع السياحي في تونس".يذكر أنه تم اختيار 26 حرفية، في مرحلة أولى، للمشاركة في هذه المسابقة من بين 60 حرفية قدمت من كل الجهات التونسية.وحظيت 9 حرفيات (ثلاث من كل فئة) بالتتويج من قبل لجنة تحكيم ضمت عدة أسماء مختصة في القطاع.الميدالية الذهبية : شراز الخشين "كاميليا"الميدالية الفضية : حياة التميم "للا فاطمة"الميدالية البرنزية: كوثر ماجري "الفيانكة"الميدالية الذهبية: عواطف يوسف "زينة وعزيزة"الميدالية الفضية: نادية قريبع "أروى"الميدالية البرنزية : مروى عنقود "مرجانة"الميدالية البرنزية: سهير بن يعلى "غمرب"الميدالية الذهبية: مريم الحضري "مسك الليل"الميدالية الفضية: دليلة رشيدي "الياقوت"الميدالية البرنزية: ألفة مهاود "الكاهنة"