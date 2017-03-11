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محسن مرزوق يدعو الى مراجعة النظام السياسي الحالي واعتماد نظام رئاسي ''ديمقراطي قوي''

Samedi 11 Mars 2017
بــاب نــات - قال الامين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق " لا امكانية في تونس لربح الحرب على الارهاب الا بعد القيام بمجموعة من الإصلاحات الجوهرية أولها مراجعة النظام السياسي الحالي، واعتماد نظام رئاسي ديمقراطي قوي لا يتمتع فيه الرئيس بالسلطة المطلقة، ويبقى محكوما بقوانين من شأنها مساعدته على اتخاذ القرارات الشجاعة والصائبة".

كما أضاف خلال اجتماع عام نسائي نظمته الحركة اليوم السبت بسوسة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمراة ، أن الخروج من حالة الفوضى التي يعيشها النظام السياسي الحالي لن يتحقق الا بعد مراجعة التعيينات الجهوية والمحلية في اتجاه القطع مع سياسية المحاباة ، والعمل على منح المناصب السامية في الدولة لأصحاب الكفاءات، ودعم منظومة اللامركزية في العملية التنموية.

وحول حركة مشروع تونس ، أكد مرزوق أن الحزب انتقل من مرحلة البناء الداخلي الى مرحلة التوجه للناس ولعب دور ريادي كحزب بديل يرنو الى الانتصار والمسك بزمام السلطة وحكم البلاد والقضاء على حالات الانفلات والفوضى السائدة ، وفق قوله .
واعتبر ان القطع النهائي مع الفوضى الحاصلة حاليا في كل المجالات لن يتحقق الا بتطبيق القانون بصرامة ضد الارهابيين والمهربين والفاسدين، ووضع حد للتوافق المغشوش، على حد تعبيره ، قائلا " ان حركة مشروع تونس ملتزمة بعدم الدخول في أي مسار سياسي قادم فيه شبهة النفاق السياسي".
وأشار الى أن الحزب لن يتعاون الا مع من يعلن الحرب صراحة على الارهاب، ويرفع فقط الراية الوطنية ، لافتا الى ان حركة مشروع تونس ترفض رفضا قاطعا دعوات التصالح مع الارهابيين العائدين من مناطق التوتر ، وحمل الاطراف التي أرسلتهم مسؤولية الجرائم الارهابية التي ارتكبوها في سوريا والعراق وليبيا.
عماد



Publié le:2017-03-11 20:32:02

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3 de 3 commentaires pour l'article 139719

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Samedi 11 Mars 2017 à 20h 55m |           
محسن مرزوق يفرش للمستقبل اللي يتهيؤ له
...
لو تمكّن من الفوْز بالكرسي الرئاسي...ا
فإنّ النظام الحالي لايُمكِّنه من السيْطرة على كل دواليب الدولة بسهولة
وسيجْبره على إيجاد أرضية توافقية مع " الخصوم "
وهذا يقْشعرُّ منه جِلْده لمجرّد التفكير فيه
ويُـنَـغِّـص عليْه أحْلامه الوردية...ا
...
وليس لنا شك في أن هذه الفكرة الخبيثة آتية من أحباء الخريف العربي
ومريدي اﻹنقلابات
وزوار الجينيرالات والمواشير
...

والشعب التونسي اليقظ
يقول لهم
لا وألف لا

Momo1  (Tunisia)  |Samedi 11 Mars 2017 à 20h 52m |           
2019سيضيع مفتاحكم فى انتخابات

Sinbad  (Qatar)  |Samedi 11 Mars 2017 à 20h 51m |           
ولكن حركة مشروع تونس تقبل الصلح مع من نهبوا المال العام في تونس ومن تسببوا في كل الأفات اللاحقة من تهريب وإرهاب وحركة مشروع تونس تتأمر مع فرنسا والإمارات على تونس وجارتها الجزائر لتفكيكها وضربها مع الحركات الأمازغية الفرنسية ومع حفتر وكل مجرم في المنطقة ومع الصهيوني برنار ليفي وحركة مشروع تونس مشروعها الوحيد أن يكون مرزوق ديكتاتورا خادما للإمارات وفرنسا مدعوما بقوادي أفاق تونس جزب فرانسا في تونس
محسن مرزوق أكبر إرهابي وعميل وخائن في تونس والكل يعلم ذلك ومهما حاول الإعلام الفاسد دعمه فإن مصيره ككل الفاسدين والخونة إلي مزبلة التاريخ
تونس والجزائر أكبر من عمالة وحقد مرزوق وعصابته



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