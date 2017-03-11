محسن مرزوق يدعو الى مراجعة النظام السياسي الحالي واعتماد نظام رئاسي ''ديمقراطي قوي''

Samedi 11 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-11 20:32:02

- قال الامين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق " لا امكانية في تونس لربح الحرب على الارهاب الا بعد القيام بمجموعة من الإصلاحات الجوهرية أولها مراجعة النظام السياسي الحالي، واعتماد نظام رئاسي ديمقراطي قوي لا يتمتع فيه الرئيس بالسلطة المطلقة، ويبقى محكوما بقوانين من شأنها مساعدته على اتخاذ القرارات الشجاعة والصائبة".كما أضاف خلال اجتماع عام نسائي نظمته الحركة اليوم السبت بسوسة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمراة ، أن الخروج من حالة الفوضى التي يعيشها النظام السياسي الحالي لن يتحقق الا بعد مراجعة التعيينات الجهوية والمحلية في اتجاه القطع مع سياسية المحاباة ، والعمل على منح المناصب السامية في الدولة لأصحاب الكفاءات، ودعم منظومة اللامركزية في العملية التنموية.وحول حركة مشروع تونس ، أكد مرزوق أن الحزب انتقل من مرحلة البناء الداخلي الى مرحلة التوجه للناس ولعب دور ريادي كحزب بديل يرنو الى الانتصار والمسك بزمام السلطة وحكم البلاد والقضاء على حالات الانفلات والفوضى السائدة ، وفق قوله .واعتبر ان القطع النهائي مع الفوضى الحاصلة حاليا في كل المجالات لن يتحقق الا بتطبيق القانون بصرامة ضد الارهابيين والمهربين والفاسدين، ووضع حد للتوافق المغشوش، على حد تعبيره ، قائلا " ان حركة مشروع تونس ملتزمة بعدم الدخول في أي مسار سياسي قادم فيه شبهة النفاق السياسي".وأشار الى أن الحزب لن يتعاون الا مع من يعلن الحرب صراحة على الارهاب، ويرفع فقط الراية الوطنية ، لافتا الى ان حركة مشروع تونس ترفض رفضا قاطعا دعوات التصالح مع الارهابيين العائدين من مناطق التوتر ، وحمل الاطراف التي أرسلتهم مسؤولية الجرائم الارهابية التي ارتكبوها في سوريا والعراق وليبيا.عماد