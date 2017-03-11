wallah we can : الأسبوع القادم افتتاح مبيت مدرسي نموذجي بمكثر من ولاية سليانة

وأفاد خلال ملتقى بعنوان "رهانات قطاع التربية في تونس: استنتاجات، مبادرات وآفاق"، انتظم مساء الجمعة بباريس ببادرة من جمعية "لنستثمر في الطفولة"، ومؤسسة "دار تونس" بباريس، ان هذا المشروع يندرج في إطار اتفاقية مبرمة منذ ثلاث سنوات مع وزارة التربية بهدف تحسين الظروف المعيشية لأكثر من 150 ألف تلميذ مقيم في 339 مبيتا مدرسيا في تونس.
وأضاف ان مبادرة "والله نستطيع" تنكب حاليا بالتعاون مع شركاء أخرين، على إطلاق مشروع جديد بعنوان "مبيت الغد"، سيتم في إطاره إعادة تهيئة مبيتين بكل من عين دراهم من ولاية جندوبة وقابس، ضمن "مشروع يأخذ في الاعتبار الجانب البيئي والاقتصادي ويعتمد على مقاربة أكثر انسانية"، وفق تعبيره.
سنا
Publié le:2017-03-11 17:34:45
Par:hemida (Tunisia )
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