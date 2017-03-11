عمادة المهندسن تكرم العالم التونسي شكري الشريف المقيم بألمانيا

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-11 17:26:06

- كرمت عمادة المهندسين التونسيين، السبت، بالتعاون مع جمعية التونسيين خريجي المعاهد الالمانية، العالم التونسي المقيم بألمانيا شكري الشريف اعترافا له بقيمة بحوثه ونجاحاته العلمية وبمناسبة حصوله على الجائزة الكبرى للرئيس الالماني بعنوان الابتكار التكنولوجي لسنة 2016.وتم خلال حفل التكريم الاستماع الى محاضرة ألقاها شكري الشريف حول التكنولوجيات الحديثة في مجال الهياكل الصناعية وآخر ما توصلت له الابحاث في مجال صناعة الهياكل المقواة بمادة الكربون في مجال السيارات والطائرات والالات الطبية.ويؤدي شكري الشريف زيارة الى تونس لمدة أسبوع تختتم، غدا الاحد، تم خلالها استقباله في رئاسة الحكومة ووزارة التعليم العالي وعمادة المهندسين حسب ما صرح به لوسائل الاعلام.وقال الشريف أن هناك مشاورات مع اطراف في تونس باتجاه ارساء استراتيجية للتعاون بين المهندسين التونسيين المقيمين في ألمانيا ونظرائهم التونسيين.وعبر عن الامل في التوصل الى نتائج تمكن من دعم البحث العلمي والهندسي وقدرات المهندسين التونسيين الى جانب إقامة شبكة للتعاون بين المهندسين التونسيين في مختلف دول العالم.يذكر أن المهندس شكري الشريف هو أستاذ جامعي وباحث ورئيس مركز دراسات في ألمانيا وهو أصيل سيدي بورويس من ولاية سليانة ومتخصص في الهندسة الميكانيكية وهياكل الطائرات والسيارات الى جانب حصوله على دكتوراه في الهندسة الاقتصادية.س/نصر