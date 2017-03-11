وزارة المالية ستتولى فور صدور القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة، برمجة الاعتمادات المالية اللازمة للمؤسسات المتولدة عن هذا القانون

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-11 14:01:10

- أفاد ممثل عن وزارة المالية حبيب حويش، اليوم السبت، ان مساهمة وزارة المالية في مشروع القانون الاساسي عدد 60 لسنة 2016 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، ستشمل تعزيز الموارد المالية والبرامج لكل من الجهاز القضائي المختص وجهاز الحماية الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المراة والاسرة والطفولة، حتى يكون مستوى تدخل هذه الاطراف أكثر جدوى في مقاومة العنف المسلط على المراة والقضاء عليه تدريجيا.وأعلن حويش، خلال يوم دراسي حول" مشروع قانون القضاء على العنف ضد المراة: من التنظير الى التطبيق"، انتظم بالعاصمة، انه فور صدور القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة، ستتولى وزارة المالية برمجة الاعتمادات المالية اللازمة لوضع المؤسسات المتولدة عن هذا القانون موضع التنفيذ في نطاق توازنات الدولة والميزانية العامة المرصودة لها.وتابع المتحدث، ان وزارة المالية قد انجزت عديد البرامج في علاقة برصد التجاوزات الحاصلة في قضايا العنف بالتعاون مع المرصد الوطني للشباب، الى جانب تمويل برامج لتمكين المرأة ودفع المشاريع بما قيمته 12 مليون دينار.وأفاد وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين، من جانبه في افتتاح هذا اللقاء ان دعم الوزارة في اطار مشروع القانون المعروض حاليا على انظار مجلس نواب الشعب، موجه بالأساس نحو مزيد ضمان حقوق المراة ودعم مكانتها داخل المجتمع وتفعيل دورها بصفة عامة في المجال الفني والفكري والتراث وحمايته وتثمينه.ولفت الى ان الوزارة حريصة على إيلاء أكثر اهتمام للعمل الفني والثقافي النسوي من خلال التعريف به ومساندته وترويجه، علاوة على اعتراف الوزارة "المعنوي" بمكانة المراة في المجتمع وبدروها الفاعل في شتى المجالات خاصة منها المجال الثقافي في علاقة بالادب والمسرح والسينما والموسيقى والرسم، معتبرا في هذا الشان انه لامعنى للثقافة في غياب الطاقات النسوية المبدعة.وقد استاثر الانتقال من التنظير إلى التطبيق للقضاء على العنف ضد المراة، باهتمام المشاركين في هذا اليوم الدراسي الذي نظمه المنتدى الوطني للمرأة الديمقراطية بالشراكة مع جمعية "تالقي للنهوض بالمرأة" بمدنين وشبكة "من حقي نساءلك".ويهدف هذا اليوم الدراسي إلى اطلاع المجتمع المدني على مدى جاهزية واستعداد الدولة في استراتيجيتها الثقافية والمالية في اطار تعهداتها تجاه مشروع القانون الاساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.يشار إلى ان المنتدى الوطني للمراة والديمقراطية قد تاسس سنة 2016، وهو حراك نسوي يساهم في تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية للمراة والسعي الى تمكينها من المشاركة الفعالة في المجتمع والسياسة باعتماد الديموقراطية التشاركية وتكريس قيم الحداثة.ويهدف هذا المنتدى الى المساهمة في حماية وترسيخ الحقوق والحريات للمراة ونشر قيم المواطنة والديمقراطية والتعايش ومجابهة مختلف أشكال العنف المسلط على المراة، فضلا عن توعية المراة والنهوض بوضعيتها في شتى الميادين.مود