Radio Babnet Tunisie  On Air: Dhekra - Youm Aleek  
Sport

ماجدولين الشارني تتحادث مع رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية

Samedi 11 Mars 2017
بــاب نــات - تحادثت ماجدولين الشارني وزيرة شؤون الشباب والرياضة صباح اليوم بمقر الوزارة مع رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية محمد جميل عبد القادر الذي يؤدي زيارة الى تونس يجري خلالها محادثات مع مسؤولين عن قطاع الرياضة بتونس وعن جمعية الصحفيين الرياضيين التونسيين.

وحضر الجلسة بالخصوص رئيس جمعية الصحفيين الرياضيين التونسيين عدنان بن مراد .
وتناولت المحادثة بالخصوص تنظيم الدورة الثالثة لحفل نجوم الرياضة العربية الذي يرغب الاتحاد في تنظيمه بتونس في موفى شهر أفريل القادم .
وكانت الدورة الاولى لحفل نجوم الرياضة اقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة بينما استضافت العاصمة المغربية الرباط الدورة الثانية .
ويذكر ان لجنة الاستفتاء التابعة للاتحاد العربي للصحافة الرياضية التي يراسها نائب رئيس الاتحاد بدر الدين الادريسي (المغرب) وعضوية نائب رئيس الاتحاد عبد الله المري ( قطر) وزهير الوريمي ( تونس ) ومحمد الشيخ (السعودية) كانت تداولت في الفترة الماضية حول الترشيحات ومعايير اختيار نجوم الرياضة العربية لعام 2016 وكانت تونس استضافت بنجاح عيد الاعلاميين الرياضيين العرب في تونس منذ عامين.
ر/ زهو




Publié le:2017-03-11 15:14:00

cadre-6581edfadee81caa758a5690f81de70c-2017-03-11 15:14:00
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 139707



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13401,3

  • (09/03)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 2,43843 DT        1$ =2,31236 DT
  • Solde Compte du Trésor   (09/03)   859,4 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |139707 1239|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires