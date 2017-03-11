ماجدولين الشارني تتحادث مع رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-11 15:14:00

- تحادثت ماجدولين الشارني وزيرة شؤون الشباب والرياضة صباح اليوم بمقر الوزارة مع رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية محمد جميل عبد القادر الذي يؤدي زيارة الى تونس يجري خلالها محادثات مع مسؤولين عن قطاع الرياضة بتونس وعن جمعية الصحفيين الرياضيين التونسيين.وحضر الجلسة بالخصوص رئيس جمعية الصحفيين الرياضيين التونسيين عدنان بن مراد .وتناولت المحادثة بالخصوص تنظيم الدورة الثالثة لحفل نجوم الرياضة العربية الذي يرغب الاتحاد في تنظيمه بتونس في موفى شهر أفريل القادم .وكانت الدورة الاولى لحفل نجوم الرياضة اقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة بينما استضافت العاصمة المغربية الرباط الدورة الثانية .ويذكر ان لجنة الاستفتاء التابعة للاتحاد العربي للصحافة الرياضية التي يراسها نائب رئيس الاتحاد بدر الدين الادريسي (المغرب) وعضوية نائب رئيس الاتحاد عبد الله المري ( قطر) وزهير الوريمي ( تونس ) ومحمد الشيخ (السعودية) كانت تداولت في الفترة الماضية حول الترشيحات ومعايير اختيار نجوم الرياضة العربية لعام 2016 وكانت تونس استضافت بنجاح عيد الاعلاميين الرياضيين العرب في تونس منذ عامين.ر/ زهو