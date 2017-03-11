ماجدولين الشارني تتحادث مع رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية

وحضر الجلسة بالخصوص رئيس جمعية الصحفيين الرياضيين التونسيين عدنان بن مراد .
وتناولت المحادثة بالخصوص تنظيم الدورة الثالثة لحفل نجوم الرياضة العربية الذي يرغب الاتحاد في تنظيمه بتونس في موفى شهر أفريل القادم .
وكانت الدورة الاولى لحفل نجوم الرياضة اقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة بينما استضافت العاصمة المغربية الرباط الدورة الثانية .
ويذكر ان لجنة الاستفتاء التابعة للاتحاد العربي للصحافة الرياضية التي يراسها نائب رئيس الاتحاد بدر الدين الادريسي (المغرب) وعضوية نائب رئيس الاتحاد عبد الله المري ( قطر) وزهير الوريمي ( تونس ) ومحمد الشيخ (السعودية) كانت تداولت في الفترة الماضية حول الترشيحات ومعايير اختيار نجوم الرياضة العربية لعام 2016 وكانت تونس استضافت بنجاح عيد الاعلاميين الرياضيين العرب في تونس منذ عامين.
ر/ زهو
Publié le:2017-03-11 15:14:00
Par:lechef (Tunisia ) Par Mobile
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