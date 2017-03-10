الإطاحة بعصابة تحيّل ومتاجرة بالآثار بمعتمدية سبيبة من ولاية القصرين

وأوضح ذات المصدر أن" الكمين نصب على خلفية شكاية تقدم بها مؤخرا شخصان جزائريان بعد تعرضهما لعملية تحيل من قبل الشخصين المذكورين بخصوص مبلغ مالي قيمته 2500 أورو " .
وأضاف أنه تم الاحتفاظ بالمظنون فيهما للتحقيق معهما في قضيتين، الأولى في التحيل والثانية في الاتجار بالآثار، وذلك بعد استشارة النيابة العمومية .
وبخصوص القطع الأثرية المحجوزة، أفاد المسؤول الأمني، أنه ستتم إحالتها الى المعهد الوطني للآثار لمعاينتها، ليتم إثر ذلك اتخاذ الاجراءات الضرورية في شأنها.
لطيفة
Publié le:2017-03-10 23:41:48
Par:Hassine Hamza (Tunisia )
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