الإطاحة بعصابة تحيّل ومتاجرة بالآثار بمعتمدية سبيبة من ولاية القصرين

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-10 23:41:48

- تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمركز الشرطة بسبيبة، يوم الجمعة، بالتنسيق مع منطقة الأمن الوطني بسبيطلة، من الإطاحة بعصابة تحيّل ومتاجرة بالآثار، وحجز 308 قطعة مزيفة وأربع قطع حقيقية، بعد كمين نصبته الوحدات المذكورة لشخصين (أب وابنه ) من أصيلي الجهة، وذلك في السوق الأسبوعية بمعتمدية سبيبة التابعة لولاية القصرين، وفق ما أفاد به مراسلة (وات) مصدر أمني مسؤول بالولاية.وأوضح ذات المصدر أن" الكمين نصب على خلفية شكاية تقدم بها مؤخرا شخصان جزائريان بعد تعرضهما لعملية تحيل من قبل الشخصين المذكورين بخصوص مبلغ مالي قيمته 2500 أورو " .وأضاف أنه تم الاحتفاظ بالمظنون فيهما للتحقيق معهما في قضيتين، الأولى في التحيل والثانية في الاتجار بالآثار، وذلك بعد استشارة النيابة العمومية .وبخصوص القطع الأثرية المحجوزة، أفاد المسؤول الأمني، أنه ستتم إحالتها الى المعهد الوطني للآثار لمعاينتها، ليتم إثر ذلك اتخاذ الاجراءات الضرورية في شأنها.لطيفة