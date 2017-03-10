الغنوشي: النسب المرتفعة للعنف المسلط على المراة في تونس تحتاج الى العلاج

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-10 20:48:24

- أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ان النسب المرتفعة للعنف المسلط على المرأة في تونس تحتاج الى علاج، متابعا قوله "وأهم علاج هو تعليم المرأة والرجل على حد سواء".وقال خلال لقاء نظمه مكتب المرأة والأسرة المركزي بحزب النهضة عشية اليوم الجمعة، تحت شعار " التوانسة الكل ضد العنف" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إن للعنف المسلط على النساء طرفين: طرف يعنف وطرف يتقبل، لذلك يتعين تعليم الذكور ان المرأة لا تعنف كما يجب تعليم الانثى ألا تقبل بالعنف وألا تسكت عنه.واعتبر انه من "المخجل الحديث عن العنف في عيد المراة لأن العنف في المجتمع هو ظاهرة في الأصل مخجلة وتستدعي تغيير العقليات"، مشددا على ضرورة مقاومة العنف كما يقاوم الإرهاب على حد تعبيره.ولاحظ الغنوشي ان المجتمع لا يمكنه التقدم دون ان تتعزز حقوق النساء، مشيرا الى ان مجلة الاحوال الشخصية مثلت منطلقا لتعزيز مكاسب المرأة وتعزيزها وحققت التزاوج بين قيم الحداثة وقيم الاسلام واضاف ان الدستور الجديد تميز بتضمينه مكتسبات جديدة للمرأة التونسية وسيتم تدعيم هذه المكاسب بمشروع قانون التمديد في عطلة الامومة.وتم بهذه المناسبة خلال اللقاء تكريم ثلة من النساء التونسيات في المجال الفني والرياضي كما تم تكريم عدد من المناضلات والعاملات والفلاحات.يارا