الشركة التونسية للبنك تسير بهدوء وثبات لتحقيق مخطط اعادة هيكلتها (مدير عام البنك)

Vendredi 10 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-10 20:43:00

- أكد المدير العام للشركة التونسية للبنك، سمير سعيد، أن البنك يسير بهدوء ولكن بثبات على طريق تحقيق مخطط إعادة هيكلته تحت قيادة ومتابعة كل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والبنك المركزي التونسي.وقال سعيد، خلال جلسة إفصاح مالي عقدت، الجمعة، بمقر بورصة تونس، إن مخطط إعادة الهيكلة سيضمن إنتعاشا ونموا دائما للبنك بداية من سنة 2018، فضلا عن تحقيق إقلاع حقيقي خلال سنة 2020.وأكد أن السنوات الأولى لتطبيق استراتيجية إعادة هيكلة الشركة التونسية للبنك شهدت توفق هذه المؤسسة إلى إنجاز الأهداف الكمية المضمنة بمخطط الأعمال.وبحسب أرقام المبيعات المقدمة من المسؤول، فان الشركة التونسية للبنك حققت خلال سنة 2016 نموا في نتيجتها الصافية بقيمة 70 مليون دينار(107 بالمائة من الهدف)، في حين بلغت قيمة نتيجة الاستغلال الخام 164 مليون دينار (104 بالمائة) وبلغت قيمة المنتوج البنكي مستوى 310 مليون دينار (99 بالمائة).ومن جهة أخرى، سجل البنك نموا في حجم القروض وودائع الحرفاء ترواحت قيمتهما على التوالي بين 5558 مليون دينار و5443 مليون دينار (تحقيق نسبة 100 بالمائة من هدف مخطط الأعمال).ويتمثل الهدف في سنة 2020 في بلوغ نتيجة صافية بقيمة 185 مليون دينار (46،2 بالمائة) مع الترفيع في الناتج الداخلي البنكي بنسبة 16،7 بالمائة، في حين يسعى القائمون على البنك الى الترفيع في حجم الودائع الى مستوى 7158 مليون ديناروتحقيق حجم للقروض بقيمة 7300 مليون دينار.وتطورت القروض المصنفة للقطاع السياحي للمؤسسات المتعاقدة مع الشركة التونسية للبنك الى مستوى 1700 مليون دينار.وكشف المدير العام للبنك عن برنامج لإعادة هيكلة هذه الديون تمت صياغته بالتعاون بين الجمعية المهنية للبنوك والجامعة التونسية للنزل.وذكر سعيد أن الدولة ضخت تمويلا ب600 مليون دينار ضمن برنامج إعادة هيكلة الشركة التونسية للبنك، مؤكدا أن البنك سيعمل في السنوات القادمة على خدمة اقتصاد البلاد، بدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بنسيج من التمويل الصغير لدفع ثقافة ريادة المؤسسات وتحقيق التنمية الشاملة بمختلف الجهات.وللإشارة فان الشركة التونسية للبنك كانت احدثت منذ سنة 1958 وتوفر حاليا حوالي 2000 موطن شغل.حر/نهل