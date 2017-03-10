متابعة تقدم المشاريع التنموية في بنان من ولاية المنستير

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-10 23:07:13

- مثلت المشاريع التنموية ومشاغل المواطنين ومقترحاتهم في مدينة بنان بمعتمدية قصيبة المديوني من ولاية المنستير محور جلسة عمل انعقدت، اليوم الجمعة، بمقر بلدية المكان بإشراف والي الجهة وبحضور نائب من مجلس نواب الشعب عن ولاية المنستير وممثلي مختلف الإدارات الجهوية المعنية وممثلي المجتمع المدني بالمنطقة.وتم خلال جلسة العمل استعراض تقدم المشاريع التنموية في بلدية بنّان والتي تتمثل في انجاز أربعة مشاريع بكلفة جملية تبلغ 25 ألف دينار ستمكن من ربط 12 مسكن بشبكة مياه الشرب بالمنطقة، ومضاعفة السكة الحديدية باعتماد قدره 130 مليون دينار، والتي ستسمح ببرمجة سفرة انطلاقا من بنّان وتغيير الخط الحضري لـ9 رخص للتاكسي الجماعي، وتركيز 150 حاوية فضلات ليرتفع العدد الجملي للحاويات الجديدة التي يتواصل تركيزها 250 حاوية.من جهته، أفاد المدير الجهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، كمال سعيدان، أنه تمت برمجة إعادة تعبيد الطريق الجهوية 82 بالكامل من مدينة "بوحجر" إلى خارج مدينة بنّان (500 ألف دينار)، فضلا عن تنوير طريق "الحرقوسية" كأولوية مطلقة على إمتداد كيلومتر واحد من "بنّان" إلى غاية "بنبلة" بكلفة جملية تبلغ 200 ألف دينار، مبينا أن الأشغال ستنطلق في غضون 10 أيام أو 15 يوما.و أضاف أن أشغال تهيئة طريق "بئر الوادي" ستنطلق، خلال الأسبوع المقبل، بكلفة 300 ألف دينار، في حين يبدأ تنفيذ مشروع تهيئة مسلك محاذ للسكة الحديدية، بكلفة 300 ألف دينار على طول أكثر من 2 كلم، في ظرف شهر أو شهر ونصف ، مشيرا الى أنه سيتم دراسة إمكانية إحداث مفترق وسط بنّان.من جانبه، ذكر المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة، نبيل ميلاد أنّه، تمت برمجة ، إحداث نادي للأطفال وفضاءات للطفولة المبكرة في مدينة بنّان خلال سنة 2018 بكلفة جملية تبلغ مليون دينار.و بخصوص ملعب كرة القدم بالملعب البلدي ببنان، أفاد المندوب الجهوي لشؤون الشباب والرياضة، رفيق معتوق، أنه تمت برمجة تعشيب أرضيته، خلال سنة 2017 ، بإعتماد يبلغ 600 ألف دينار، مشيرا الى أن هذا المشروع، يعد حاليا، في مرحلة انتظار تحويل الإعتمادات.من جهته، أذن والي الجهة، عادل الخبثاني، بتشكيل لجان محلية وجهوية مكوّنة من المجتمع المدني وممثلي الإدارات الجهوية المعنية لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع التنموية على مستوى بلدية بنّان والعمل على حلّ الإشكاليات المطروحة وتذليل الصعوبات في أقرب الآجال مع التنسيق المباشرة مع الوزارات المعنية بالنسبة لبعض الملفات.وأكد أنّ الأولوية القصوى ستكون لحماية مدينة بنّان من الفيضانات مع ضرورة انجاز حائط لفصل المنازل عن محطة السكة الحديدية وإنارة هذه المحطة، الى جانب التنسيق مع دار الثقافة والمؤسسات التربوية بالمنطقة لاستغلال الفضاءات المتاحة هناك لاحتضان أنشطة شبابية ولتأطير الشباب، مؤكدا على ضرورة تظافر الجهود بين الإدارة والمجتمع المدني.و تمحورت مقترحات المجتمع المدني في مدينة بنان، التي عرفت خلال السنوات الأخيرة توسعا عمرانيا ونموا في عدد السكان يفوق 14 ألف نسمة، حول المطالبة بالتمييز الإيجابي للمنطقة والدعوة إلى حماية المدينة من الفيضانات وخاصة "حي 20 مارس"، وإيجاد حلول جذرية لفيضان قنوات التطهير على مستوى منطقة "بئر الوادي" ولتصريف مياه الأمطار الى جانب تهيئة طريق "الحرقوسية"، التي سجلت حدوث عدّة حوادث مرورية، من خلال التسريع في تشويرها وإنارتها وتركيز رادار وتعزيز الدوريات الأمنية بها، وإحداث مركز شرطة ببنّان، وتعزيز مركز الحرس الوطني ببنان، وتحسين خدمات النقل وإحداث نقاط نقل تنطلق من بنّان .و اقترح أيضا إنجاز دار شباب ونادي أطفال نموذجي، وانجاز مركب سكني تجاري، وتسوية الوضعية العقارية للسوق المركزية ببنان، وانجاز مستشفى محلي بالمنطقة، وتهيئة مفترق وسط المدينة لإضفاء جمالية على المدينة ولتحسين السيولة المرورية بها، وتعشيب الملعب البلدي وانجاز مدارج به، وإحداث منطقة سقوية في بنّان لإحياء النشاط الفلاحي بها خاصة أنّ قنوات مياه مجردة تمر من المنطقة، الى جانب إحداث منطقة صناعية.يشار الى أن والي الجهة كان قد عاين، قبل جلسة العمل بمقر بلدية بنّان، خلال زيارة ميدانية، بحضور ممثلي مختلف الإدارات الجهوية المعنية دار الثقافة ببنّان، ومقر السوق المركزية والمسرح الصيفي وموقعا لأرض مقترحة لانجاز منطقة صناعية، الى جانب منطقة بئر الوادي، ومركز الصحة الأساسية ببنان1 وحي 20 مارس وطريق الحرقوسية ببنّان، الذي تم تشويره، ومشروعا لباعث شاب من حاملي شهائد التعليم العالي ينتظر ربطه بشكة التيار الكهربائي.تم/أم