تقدم المخطط الرقمي بتونس رهين نجاعة أدوات تنفيذه

Vendredi 10 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-10 22:09:21

- "يشترط تقدم المخطط الرقمي بتونس المندرج في إطار مخطط التنمية الخماسي 2016-2020 ،إضفاء النجاعة على أدوات تنفيذه وليس فحسب، ضمان تعبئة موارد التمويل وإعتماد الحوكمة" هذا ما أكده كاتب الدولة للاقتصاد الرقمي حبيب الدبابي.وأوضح خلال حضوره في فعاليات الدورة الثانية لمعرض "سمارت إكسبو" تحت عنوان، " المؤسسة في زمن الرقمنة"، بأن الوزارة قدمت مقترحاتها لرئاسة الحكومة لتجاوز الصعوبات، تتمثل في بعث هيكل جديد يتمتع بسلطة أفقية وإستقالة مالية، لضمان تنفيذ المشاريع في قطاع التكنلوجيات إلى جانب إقتراح تغيير للإطار القانوني الذي لا ينسجم مع سياق التحول الرقمي.وأضاف كاتب الدولة، بأن الوزارة تدعم الدور الذي تلعبه كل من شركة إتصالات تونس والبريد التونسي، كآليات أساسية في مجال الرقمنة وذلك بهذف مساندة هاتين المؤسستين لضمان تواجدها في سوق التكنلوجيات، معتبرا أن التحول الرقمي ضروري اليوم لتحقيق النمو وإحداث المزيد من مواطن الشغل.وأشار إلى أن وزارة تكنلوجيات الإتصال، أعدت مشروع قانون حول التجديد لدعم الأنشطة الرقمية داخل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في مختلف القطاعات لتمكينها من تطوير قدراتها الرقمية .من جانبه أشار وزير تكنلوجيات الاتصال والمعلومات ونائب رئيس حوكمة الأنترنات بمجمع أورنج بفرنسا منجي مرزوق، الى أن نفاذ التونسيين الى الأنترنات وضمان حرية التعبير على الشبكة العنكبوتية وتوفر مناخ الثقة في المجال الرقمي، كلها عواملا مهمة لضمان نجاح التحول الرقمي بتونس.وذكر المدير التنفيذي لمشروع تونس الذكية بوزارة تكنلوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي الياس الجريبي، أن تونس أمضت 108 إتفاقية لحماية المعطيات الشخصية مع إنتظار تفعيلها بعد المصادقة عليها من طرف مجلس نواب الشعب، مضيفا بأن الوزارة أعدت قانونا لحماية فضاء الأنترنات والذي سيكون محور إنعقاد مجلس وزاري للنظر فيه.وسيتم حسب الجريبي، إبرام عدة إتفاقيات خلال الأسابيع القادمة بين مشروع تونس الذكية وعدد من المؤسسات الفرنسية الناشطة في مجال تكنلوجيات الإتصال.حر/نهل