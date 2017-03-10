رئيس الحكومة يستقبل نائب رئيس شركة ''مايكروسوفت'' العالمية

Vendredi 10 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-10 19:35:09

- استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة نائب رئيس شركة "مايكروسوفت" العالمية ورئيس منطقة افريقيا والشرق الأوسط علي فرماوي.وأفاد نائب رئيس شركة "مايكروسوفت" أن اللقاء تطرق بالخصوص إلى واقع وآفاق علاقات التعاون البناءة بين تونس والشركة خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتجديد الإلكتروني والتحولات الرقمية مشيرا إلى دورها في تعزيز التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وسيما تونس التي أكد تميزها بطاقاتها البشرية وبمهارات الشبابية والعلمية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتي ما فتأت تثبت جدارتها على الصعيد الدولي.كما أوضح المسؤول بشركة "مايكروسوفت" أن اللقاء كان مناسبة للحديث حول أهم القطاعات والأفكار المتصلة بمجال المعلومات سيما منها الحماية الإلكترونية والتطور الرقمي الهائل الحاصل اليوم وأهمية استثماره في تقديم الخدمات المجددة والناجعة للمستهلكين والمستثمرين وطالبي الخدمة المعلوماتية عموما.