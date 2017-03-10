مجلس وزاري مضيق يركز على مختلف المحدّدات القانونيّة والمتطلبات المادية لضمان إنجاز الانتخابات البلدية

كما نظر المجلس في المتطلبات الماديّة والبشريّة واللوجستيّة الكفيلة بتغطية حاجيات كل المتدخلين في العمليّة الانتخابية من تنظيم ورقابة وبت في النزاعات وخاصّة منها محكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بما يمكّنها من القيام بالدّور الهام المنتظر منها طبقا للاختصاصات المسندة إليها بمقتضى القانون.
وأوصى، وفق نص البلاغ، بالتسريع في عرض مشروع مجلة الجماعات المحلية على مصادقة مجلس الوزراء وإحالتها إلى السلطة التشريعيّة.
تجدر الاشارة الى أن المجلس الوزاري المضيق الذى أشرف عليه رئيس الحكومة ، انعقد بحضور كافة الأطراف والجهات المعنيّة بتنظيم وإدارة أوّل انتخابات بلدية في ظل دستور 27 جانفي 2014.
أيمن
Publié le:2017-03-10 19:32:16
Par:omarelfarouk (Tunisia )
Sur: الداخلية: الاوضاع الامنية مستقرة لكن التهديدات لاتزال قائمة