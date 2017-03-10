1238 قضية اعتداء على أعوان الحرس الوطني في 2016(خليفة الشيباني)

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-10 21:07:17

- أعلن المكلف بالاعلام والاتصال لدى الادارة العامة للحرس الوطني، خليفة الشيباني خلال اللقاء الاعلامي الدوري لوزارة الداخلية المنعقد اليوم الجمعة، تسجيل 1238 قضية إعتداء على أعوان الحرس الوطني في 2016.وأضاف أن مجموع الاعتداءات على أعوان الحرس والأمن والحماية المدنية والسجون والديوانة بلغت 1704 قضية نتج عنها حالة وفاة ، و132 إعتداء نتج عنه أضرار بدنية متفاوتة الخطورة. كما أفاد الشيباني، بأنه تم الاعتداء على 78 وسيلة إدارية و42 مقرا أمنيا خلال السنة الماضية.وفي جانب اخر كشف ، أنه تم استعمال الذخيرة في اخضاع 40 وسيلة نقل للوقوف، وتسجيل عدم امتثال عدد 168 وسيلة نقل للوقوف دون استعمال الذخيرة.وعن تدخلات وحدات الحرس الوطني في مجال انفاذ القانون وحماية الأمن العام ومكافحة الجريمة، أكد المصدر ذاته مباشرة وحدات الحرس الوطني خلال سنتي 2015 و2016 ل129740 قضية عدلية تم الاحتفاظ فيها ب31973 شخص في اطار احترام حقوق المحتفظ بهم.وأضاف أنه تم خلال نفس الفترة تنفيذ 274 حكما قضائيا يتعلق إما بمنقولات أوعقارات في كنف ما يقتضيه القانون بالرغم من العقبات التي تواجهها الوحدات عند التنفيذ بالقوة العامة، وفق تعبيره. وأكد أيضا نجاح وحدات الحرس الوطني خلال سنة 2016 في فض 3367 تحرك احتجاجي بطرق سلمية دون اللجوء إلى استخدام القوة منى