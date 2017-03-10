مجلس الولايات الألماني يرفض مشروع قانون يصنف دول المغرب العربي ''دول منشأ آمنة''

Vendredi 10 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-10 17:50:00

- رفض مجلس الولايات الألماني (بوندسرات)، اليوم الجمعة، مشروع قانون للحكومة الإتحادية الألمانية، يصنف تونس والجزائر والمغرب "دول منشأ آمنة"، قصد التسريع بإجراءات ترحيل اللاجئين المرفوضين من هذه الدول.ولم يحصل مشروع القانون على الأغلبية الضرورية للمصادقة عليه وهي 35 صوتا من إجمالي 69 صوتا في المجلس، وفق ما جاء في برقية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) التي لاحظت أن معظم الحكومات المحلية في الولايات التي يشارك فيها حزب "الخضر" وحزب "اليسار" تساورها مخاوف من مشروع هذا القانون الذي وضعته الحكومة الإتحادية الألمانية التي تضم التحالف المسيحي، بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الإشتراكي الديمقراطي.ومن المحتمل أن تستدعي الحكومة الإتحادية أو البرلمان (بوندستاغ)، لجنة الوساطة المختصة بالتوسط في خلافات الإجراءات التشريعية بين البرلمان ومجلس الولايات.وكان مجلس الولايات (بوندسرات) ناقش مشروع القانون لأول مرة في مارس 2016 وفي ماي من السنة ذاتها وافق البوندستاغ على مشروع القانون دون تعديلات."ولم يُطرح مشروع القانون منذ ذلك الحين للتصويت في مجلس الولايات"، وفق نص البرقية ذاتها.يذكر أن تونس وجمهورية ألمانيا الإتحادية وقعتا مؤخرا على إتفاق نص على جملة من النقاط تعلقت أساسا بالتنقل والإدارة المشتركة للهجرة والعودة الطوعية والتنمية المتضامنة.وقد تضمن الإتفاق المعلن عنه خلال الزيارة الرسمية التي أدتها المستشارة أنجيلا ميركل إلى تونس يوم 3 مارس 2017، "مسألة تنظيم العودة الطوعية للتونسيين المقيمين في ألمانيا وعودة التونسيين المقيمين في هذا البلد بطريقة غير قانونية، أو الذين دخلوا الأراضي الألمانية بطريقة غير شرعية الى جانب الذين يتم إثبات حملهم للجنسية التونسية".