الصحفيون أصحاب الوضعية الهشة بمؤسسات الإعلام العمومي يعبرون خلال لقائهم برئيس نقابة الصحفيين عن إستيائهم من تأخر تطبيق الإجراء الحكومي القاضي بتسوية وضعيتهم

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-10 17:47:10

- مثلت تسوية الوضعيات الهشة بوسائل الإعلام العمومي، محور لقاء رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري ، اليوم الجمعة بمقر النقابة بالعاصمة، بمجموعة من الصحفيين العاملين بمؤسسات الإعلام العمومي، والمعنيين بقرار المجلس الوزاري المضيق المخصص لقطاع الإعلام، والمنعقد يوم 13 جانفي الفارط.وعبر الصحفيون العاملون بكل من وكالة تونس إفريقيا للأنباء والإذاعة التونسية والتلفزة التونسية خلال اللقاء، عن استيائهم من تأخر تطبيق قرار المجلس الوزاري، الذي كان أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم 14 جانفي الماضي بمقر النقابة.وطالبوا في هذا الصدد، نقابة الصحفيين بالتحرك من أجل تفعيل هذه القرارات بهدف تسوية وضعيتهم، مؤكدين استعدادهم لخوض كل التحركات قصد تحقيق مطالبهم المشروعة في حال عدم إلتزام الحكومة بتعهداتها.من جهته، أكد ناجي البغوري، أنه تم عقد أكثر من إجتماع مع وزير الوظيفة العمومية والحوكمة السابق عبيد البريكي، وتم التوصل إلى صيغ لحل هذا الملف و تطبيق قرار المجلس الوزاري، لكن هذه الاجتماعات قد توقفت بعد إقالة الوزير المذكور.وشدد على أن النقابة لا تتعامل مع أشخاص و إنما مع مؤسسات رسمية في إطار إستمرارية الدولة، متعهدا في هذا الصدد بمراسلة رئيس الحكومة و إعلامه بتعطل تسوية هذا الملف، وطلب التدخل لتطبيق القرارات التي أعلن عنها بمناسبة إحياء الذكرى السادسة للثورة .يذكر أن رئيس الحكومة، أدى يوم 14 جانفي 2017، زيارة إلى مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، للإعلان عن جملة من الإجراءات التي تم إتخاذها في مجلس وزاري إنعقد قبل ذلك بيوم لفائدة قطاع الصحافة المكتوبة والإعلام السمعي البصري، والتي من بينها تطبيق الاتفاق الممضى بخصوص تسوية وضعية الصحفيين بمكاتب الإذاعة التونسية بالجهات، وتشكيل لجنة مشتركة للنظر في الوضعيات الهشة للعاملين في مؤسسات الإعلام العمومي حالة بحالة.ليلى ما