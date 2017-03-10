الجلسة العامة لمنح الثقة للوزيرين الجديدين ستنعقد يوم 17 مارس الجارى(محمد الناصر)

وكان رئيس البرلمان قد تلقى مساء أمس الخميس مراسلة رسمية من رئيس الجمهورية، تتضمن طلبا لعقد جلسة عامة للتصويت على منح الثقة تبعا للتحوير الوزاري المجرى يوم 25 فيفري الماضي عملا بأحكام الفصل 89 من الدستور.
وتنطلق الجلسة العامة بكلمة افتتاحية لرئيس المجلس يقدم فيها موضوع الجلسة، ثم يحيل الكلمة لرئيس الحكومة ليشرح أسباب قيامه بالتحوير الوزاري وليقدم أعضاء الحكومة المعنيين بالتحوير، ثم ينطلق النقاش العام.
وقبل المرور إلى التصويت تحال الكلمة من جديد لرئيس الحكومة للإجابة عن تساؤلات النواب. ويشترط لنيل ثقة الجلسة العامة أغلبية أصوات لا تقل عن 109 أصوات.
يذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد عين يوم 25 فيفري الفارط أحمد عظوم وزيرا للشؤون الدينية ، وعبد اللطيف حمام كاتب دولة للتجارة، وألغى وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ، بعد أن اعتذر خليل الغرياني عضو اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن تولى المنصب.
هند
Publié le:2017-03-10 17:38:25
Par:Sami Jarrar (Tunisia )
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