الجلسة العامة لمنح الثقة للوزيرين الجديدين ستنعقد يوم 17 مارس الجارى(محمد الناصر)

Vendredi 10 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-10 17:38:25

- قرر مكتب مجلس نواب الشعب، عقد جلسة عامة لمنح الثقة للوزيرين الجديدين في حكومة يوسف الشاهد، يوم الجمعة القادم 17 مارس 2017 ، وفق ما صرح به رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اليوم الجمعة. وقال الناصر، " إن هذه الجلسة ستكون فرصة للحوار مع الحكومة حول أهم المشاغل والقضايا المطروحة اليوم".وكان رئيس البرلمان قد تلقى مساء أمس الخميس مراسلة رسمية من رئيس الجمهورية، تتضمن طلبا لعقد جلسة عامة للتصويت على منح الثقة تبعا للتحوير الوزاري المجرى يوم 25 فيفري الماضي عملا بأحكام الفصل 89 من الدستور.وتنطلق الجلسة العامة بكلمة افتتاحية لرئيس المجلس يقدم فيها موضوع الجلسة، ثم يحيل الكلمة لرئيس الحكومة ليشرح أسباب قيامه بالتحوير الوزاري وليقدم أعضاء الحكومة المعنيين بالتحوير، ثم ينطلق النقاش العام.وقبل المرور إلى التصويت تحال الكلمة من جديد لرئيس الحكومة للإجابة عن تساؤلات النواب. ويشترط لنيل ثقة الجلسة العامة أغلبية أصوات لا تقل عن 109 أصوات.يذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد عين يوم 25 فيفري الفارط أحمد عظوم وزيرا للشؤون الدينية ، وعبد اللطيف حمام كاتب دولة للتجارة، وألغى وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ، بعد أن اعتذر خليل الغرياني عضو اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن تولى المنصب.هند