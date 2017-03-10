الدّولة تسترجع 75 هكتارا من أراضيها في ولاية سليانة

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-10 19:06:44

- إسترجعت الدولة اليوم الجمعة، عقارين دوليين فلاحيين بمعتمدية الكريب من ولاية سليانة، وذلك في إطار العمل المتواصل والحثيث لحكومة الوحدة الوطنية للحدّ من ظاهرة الاعتداءات على الأراضي الدّولية.ويتمثل العقار الأول وفق بلاغ لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، في جزء من شركة إحياء وتنمية فلاحية يمسح 70 هكتارا ، بينما يمسح العقار الدولي الفلاحي الثاني 5 هكتارات، كانا تحت تصرّف الغير بدون وجه حق.وقد تم إسترجاع العقارين المذكورين على إثر تنفيذ قراري إخلاء صادرين عن والي سليانة، وبحضور السلط الجهوية والأمنية وممثلين عن الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية وديوان الأراضي الدّولية بالجهة.وقد تمّ تسليم العقارين للدّيوان المذكور في إنتظار إعادة توظيفهما.وتجدر الإشارة إلى أنه قد جرى بتاريخ غرّة مارس إسترجاع أرض دولية فلاحية تمسح هكتارين بمنطقة " الأخوات " بمعتمدية قعفور من ولاية سليانة.وتتنزل عملية إسترجاع الدّولة لعقاراتها في إطار الحرص المتواصل لكافة أجهزة الدّولة على التصدّي لكلّ الاعتداءات والتجاوزات التي يتعرض لها الملك العمومي في أغلب مناطق الجمهورية، والتأكيد أيضا على علوية القانون وتكريس هيبة الدّولة وهي من أولويات حكومة الوحدة الوطنية.مر/نهل