اشعار آخر 3 عائلات مقيمة منذ 2012 في مبيت معهد احمد عمارة بالكاف بضرورة اخلاء المكان

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-10 18:05:17

- تم اشعار آخر 3 عائلات مقيمة في مبيت معهد احمد عمارة بمدينة الكاف بضرورة إخلاء المكان والذي يأويها منذ سنة 2012 نتيجة للانزلاقات الارضية التي اضرت بعدد من المنازل في "حي فج الخروبة" بمعتمدية الكاف الغربية واستوجب خروج 25 عائلة من مساكنهم وايواءهم في المبيت المذكور، وذلك وفق ما أفاد به ، اليوم الجمعة، والي الكاف الشاذلي بوعلاق في تصريح لمراسل (وات) بالجهة.وقال الوالي ان التعامل مع هذه العائلات سيكون في اطار القانون، حيث تم امهالها الى يوم الاثنين القادم لاخلاء المكان بعد ان تسببت في تعطيل اشغال تحويل المبيت الى مقر للمندوبية الجهوية للتربية، مؤكدا أنه تم ايجاد حلول لهذه العائلات من خلال تمكينها من محلات وقتية تم تسويغها للغرض في انتظار ايجاد حلول جذرية عن طريق السكن الاجتماعي.من جانبه، عبر المندوب الجهوي للتربية، الحبيب الكعبي، عن قلقه من تعطل مشروع بناء المقر الجديد للمندوبية بسبب وجود هذه العائلات الثلاث داخل المعهد والذي وقف، وفق تعبيره، حجر عثرة لمواصلة اشغال بناء مقر المندوبية الذي تقدمت اشغاله بنسبة 70 بالمائة وبكلفة تناهز 3 ملايين دينار.مر/يسر