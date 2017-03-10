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وقفة احتجاجية لمحامي باجة على خلفية جلب ملفات 5 محامين من الكاف لقاضي التحقيق بباجة

Vendredi 10 Mars 2017
بــاب نــات - نفذ، اليوم الجمعة، عدد هام من المحامين بولاية باجة وقفة احتجاجية امام المحكمة الابتدائية بالجهة وذلك على خلفية جلب ملفات 5 محامين من ولاية الكاف للمحكمة الابتدائية بباجة بموجب احالة سابقة لهؤلاء المحامين على قاضي التحقيق بالكاف.

وأوضح الرئيس الشرفي لفرع عمادة المحامين بجندوبة، لطفي العيادي، لمراسلة (وات) بباجة انه تم استدعاء المحامين الخمسة للتحقيق على خلفية خلاف بينهم وبين قاض بدائرة الاستئناف بالكاف وقد تم تأجيل الاستماع الى يوم 21 افريل القادم.

واكد ذات المصدر انه تمت مؤخرا مقاطعة الجلسات بمحاكم الكاف ليأخذ هذا الملف بعدا سياسيا رغم ان نص الاحالة يتعلق بهضم جانب موظف عمومي ينتمي الى سلك القضاء، موضحا ان عمادة المحامين قد تقدمت بشكاية فى شان هذا القاضي ولم تتم الى حد الان احالته على العدالة.

يذكر ان قاضي التحقيق بباجة وجه، يوم الاربعاء المنقضي، استدعاءات لخمسة محامين بدائرة الاستئناف بالكاف للمثول أمامه بتهمة هضم جانب موظف عمومي ينتمي الى سلك القضاء والتشويش داخل قاعة الجلسة على خلفية رفضهم ترؤس أحد القضاة لجلسة يوم 10 مارس 2015 بالمحكمة الإبتدائية بالكاف، اعتبارا لتصريحات هذا الأخير اللامسؤولة ضد المحامين على صفحته الخاصة بشبكة التواصل الاجتماعي والتي وصفهم فيها بـ"السماسرة" ورئيس العمادة بـ"التاجر"، مما أثار غضب المحامين وجعلهم ينددون بتصرف القاضي.
شريفة



Publié le:2017-03-10 14:53:06

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