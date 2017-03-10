ارتفاع نسبة محاولات الهجرة غير الشرعية في صنف الإناث بنسبة 10 بالمائة خلال شهر فيفري 2017

Vendredi 10 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-10 14:32:40

- ارتفعت نسبة محاولات الهجرة غير الشرعية في صفوف الإناث بنسبة 10 بالمائة خلال شهر فيفري الماضي مقارنة مع شهر جانفي2017 من عدد المهاجرين الموقوفين خلال شهر فيفري الماضي.وأفاد عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية علاء الطالبي الجمعة خلال ندوة صحفية انه حسب المعطيات التي قام بتجميعها المنتدى ارتفع عدد الإيقافات على الحدود البحرية التونسية خلال شهر فيفري 2017 إلى 30 مقابل 11 في نفس الفترة من 2016 وكانت اعلى نسبة بسواحل ولاية نابل مقارنة بجميع الولايات الأخرى ب 24 عملية و تسجيل 6 عمليات في ولاية أريانة.وارتفع خلال شهر جانفي 2017 عدد التونسيين الذين تم ضبطهم من طرف الحرس البحري في محاولة لاجتياز الحدود البحرية خلسة إلى 87 شخصا مقابل 37 شخصا في الفترة ذاتها من 2015 وقال الطالبي انه انطلاقا من العمل الميداني الذي يقوم به المنتدى "يمكن بناء فرضية ان كل عملية "حرقة" يقع إحباطها تقابلها ثلاث عمليات "حرقة" ناجحة استنادا الى الشهادات الميدانية التي وقع تجميعها والتي تتضمن معطيات حول التكلفة والوسيلة المستعملة والتي تجعل الشباب التونسي يفضل الوسيلة الأكثر أمنا بصرف النظر عن التكلفة".ويفضّل عادة الشباب المنحدر من الأحياء الشعبية حول العاصمة وفق المتحدث عمليات الحرقة انطلاقا من شواطئ بنزرت ونابل لأسباب جغرافية ومادية ولطبيعة نشاط الوسطاء الذين ينتشرون في كل منطقة في حين يعتمد الحارقون من المناطق الداخلية على شواطئ مدنين وصفاقس والمنستير والمهدية.من جهة أخرى أعلن علاء الطالبي ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية أطلق بالتعاون مع منتدى بدائل بالمغرب الأقصى منذ شهر جانفي 2017 النواة لأولى للمرصد المغاربي للهجرة وهو هيكل يعنى بالرصد و التحليل لكل قضايا الهجرة واللجوء في المنطقة المغاربية وإفريقيا جنوب الصحراء والبحر الأبيض المتوسط.واضاف انه سيتم دعم المرصد تدريجيا بخبراء ومختصين مع توسيع مجال عمله بالشراكة مع الجمعيات ومراكز البحث والمخابر العلمية المختصة و سيعمل على إصدار تقارير شهرية وسنوية وبحوث ميدانية وتنظيم لقاءات وندوات حول ظاهرة "الحرقة" وكل ماله علاقة بالهجرة.محرز