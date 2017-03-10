ملف الاصلاح داخل حركة النهضة ومسالة الشباب ابرز محاور اجتماع مجلس الشورى يومي 11 و12 مارس الحالي

Vendredi 10 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-10 15:40:28

- قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني ان اجتماع مجلس الشورى الذي سينعقد يومي 11و12 مارس الجاري بالحمامات سيدرس ملفين اساسيين هما ملف الاصلاح داخل الحركة وملف الشباب.واوضح في تصريح اليوم الجمعة لوكالة تونس افريقيا للانباء ان ملف الاصلاح داخل الحركة يندرج بالخصوص في اطار تنزيل قرارات ولوائح المؤتمر العاشر للحزب المنعقد في ماي 2016 مشيرا الى ان مكتب مجلس الشورى والمكتب التنفيذي للحركة سيقدمان بالمناسبة ورقة تبحث في تنفيذ قرارات المؤتمر العاشر وتطوير هياكل الحزب ومدى مسايرته لمرحلة الانتقال الديمقراطي بالبلاد الى جانب طبيعة الحركة ودعم انفتاحها على المجتمع ونخبه.وردا على سؤال حول الاصلاح في علاقة بتغيير قيادة الحركة اكد الهاروني انه تم خلال المؤتمر العاشر انتخاب راشد الغنوشي حسب مقتضيات النظام الاساسي للحركة مشددا في هذا الصدد على انه يتم التعبير عن المواقف الرسمية للحركة عن طريق بيانات رسمية وقرارات تتخذ بصورة ديمقراطية صلب اجتماعات اعلى مؤسسة بين مؤتمرين وهو مجلس الشورى في ظل احترام كامل لتنوع الاراء والمواقف التي تبقى اراء شخصية لا تعبر الا عن اراء اصحابها خارج اطر وهياكل الحزب.وبعد ان ذكر بانه من بين قرارات المؤتمر العاشر فصل الدعوي عن السياسي والتميييز بين العمل الحزبي والدعوي قال رئيس مجلس الشورى ان تمويل الحزب وميزانيته يندرج ايضا ضمن النقاط التي سيقع اثارتها.وفي ما يخص ملف الشباب ابرز الهاروني ان تناول هذا الملف يشمل شباب الحركة وقضاياه وتموقعه داخل هياكل واجهزة الحزب وكل المبادرات الشبابية داخل الحركة من جهة وكافة قضايا الشباب التونسي ومشاغله من جهة ثانية مشيرا الى انه سيتم تقديم تقرير عن طريق المكتب التنفيذي حول الحوار الذي اجرته الحركة مع هذه الفئة في كافة جهات البلاد.ونفى عبد الكريم الهاروني ان يكون هناك بوادر انشقاق داخل حركة النهضة قائلا " كل قيادات الحركة ملتزمون بقرارات هياكلها ومؤسساتها في اطار ديمقراطي يراعي احترام الراي والراي الاخر وهذه هي قوة الحركة".سارة