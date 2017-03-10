أكثر من 20مؤسسة تونسية في زيارة إلى أبيدجان لدفع نسق التصدير إلى إفريقيا

Vendredi 10 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-10 14:24:21

- في إطار الإعداد لزيارة العمل التي يؤديها وفد من رجال الأعمال إلى ساحل العاج بمبادرة من كونكت الدولية من 22 إلى 25 مارس الجاري انتظمت أمس ورشة عمل تحضيرية اشرف عليها طارق الشريف رئيس المنظمة بحضور السفير الايفواري " ادريسا بايو" و ادرات أشغالها منية السعيدي رئيسة كونكت الدولية بحضور مجموعة من أصحاب المؤسسات التونسية و العربية و الأجنبية المنتصبة في تونس .و تم بالمناسبة تقديم خصوصيات المناخ الاستثماري و الاقتصادي بالمنطقة الإفريقية و الفرص التي يوفرها انطلاقا من ساحل العاج و القطاعات التصديرية الواعدة خاصة بالنسبة للمؤسسة التونسية , فضلا على تقديم الملامح الاقتصادية و التنموية للكوديفوار و حجم مبادلاتها التجارية مع تونس والآليات و الحلول الممكنة لتدعيم نسق التصدير نحو الوجهة الإفريقية .و أكدت منية السعيدي أن الوفد التونسي يضم أكثر من 20 مؤسسة تونسية مختصة في أهم الأنشطة الاقتصادية الواعدة من ذلك التكنولوجيات الحديثة و الصناعات الغذائية و الصحية و المعدنية و مواد البناء و غيرها و يتضمن برنامج الزيارة لقاءات بالوزير الأول الايفواري و عدد من الوزراء و كبار المسؤولين و رجال الأعمال و أصحاب المؤسسات و زيارة إلى أهم المناطق الصناعية و المجامع المهنية و الاقتصادية, علاوة على عقد ندوة صحفية بالعاصمة أبيدجان على هامش الزيارة .و تهدف الزيارة إلى إبرام اتفاقيات شراكة و تعاون بين عدد من المؤسسات التونسية والايفوارية و إرساء شراكة ثلاثية تونسية افريقية فرنسية من خلال تمثيل المؤسسات التونسية لنظيراتها الفرنسية في العواصم الإفريقية في إطار دفع آليات جعل تونس بوابة لإفريقيا و مدخلا للاستثمار فيها .و تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تنتظم بالتعاون مع " اكسكو إفريقيا " و مركز النهوض بالصادرات و كنفدرالية أصحاب المؤسسات الصغرى و المتوسطة الفرنسية .