أكثر من 20مؤسسة تونسية في زيارة إلى أبيدجان لدفع نسق التصدير إلى إفريقيا

و تم بالمناسبة تقديم خصوصيات المناخ الاستثماري و الاقتصادي بالمنطقة الإفريقية و الفرص التي يوفرها انطلاقا من ساحل العاج و القطاعات التصديرية الواعدة خاصة بالنسبة للمؤسسة التونسية , فضلا على تقديم الملامح الاقتصادية و التنموية للكوديفوار و حجم مبادلاتها التجارية مع تونس والآليات و الحلول الممكنة لتدعيم نسق التصدير نحو الوجهة الإفريقية .
و أكدت منية السعيدي أن الوفد التونسي يضم أكثر من 20 مؤسسة تونسية مختصة في أهم الأنشطة الاقتصادية الواعدة من ذلك التكنولوجيات الحديثة و الصناعات الغذائية و الصحية و المعدنية و مواد البناء و غيرها و يتضمن برنامج الزيارة لقاءات بالوزير الأول الايفواري و عدد من الوزراء و كبار المسؤولين و رجال الأعمال و أصحاب المؤسسات و زيارة إلى أهم المناطق الصناعية و المجامع المهنية و الاقتصادية, علاوة على عقد ندوة صحفية بالعاصمة أبيدجان على هامش الزيارة .
و تهدف الزيارة إلى إبرام اتفاقيات شراكة و تعاون بين عدد من المؤسسات التونسية والايفوارية و إرساء شراكة ثلاثية تونسية افريقية فرنسية من خلال تمثيل المؤسسات التونسية لنظيراتها الفرنسية في العواصم الإفريقية في إطار دفع آليات جعل تونس بوابة لإفريقيا و مدخلا للاستثمار فيها .
و تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تنتظم بالتعاون مع " اكسكو إفريقيا " و مركز النهوض بالصادرات و كنفدرالية أصحاب المؤسسات الصغرى و المتوسطة الفرنسية .
Publié le:2017-03-10 14:24:21
Par:froufrou (Tunisia )
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