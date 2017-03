CONECT INTERNATIONAL : visite d’une délégation d’hommes d’affaires tunisiens en Cote d’Ivoire du 22 au 25 mars

Vendredi 10 Mars 2017







Publi le:2017-03-10 15:21:17

Anim par Mme Monia Saidi, prsidente de la Conect International, un workshop prsid par M. Tarek Cherif, prsident de la Conect sest tenu le 9 mars avec la prsence de M. Idrissa Bayo, Ambassadeur de la Cote d Ivoire Tunis et un bon nombre de chefs dentreprises tunisiens et trangers actifs en Tunisie.Ce workshop sinscrit dans le cadre des prparatifs dune visite de travail queffectuera une dlgation dhommes daffaires en la Cote dIvoire du 22 au 25 mars 2017.Objectif : renforcer les exportations tunisiennes vers le continent africain.Le climat daffaires et dinvestissement en Afrique, les opportunits quoffres la Cote dIvoire, les secteurs fort potentiel lexport pour les entreprises tunisiennes taient au centres des dbats et des discussions.Ont t galement prsents les potentiels conomiques et de dveloppement et les changes commerciaux entre la Tunisie et la Cote dIvoire.La dlgation tunisienne qui se rendra en Cote dIvoire sera compose dune vingtaine dentreprises tunisiennes. Celles-ci reprsentent diffrents secteurs savoir les TIC, les industries agroalimentaires, la sant, les industries mtallurgiques, le BtimentAu programme de la dlgation tunisienne des visites des zones industrielles, des groupements professionnels et des ples conomiques ivoiriens. Une confrence de presse se tiendra galement en marge de cette visite.Lobjectif de la visite tunisienne consiste galement signer des contrats de partenariat et de coopration entre les entreprises tunisiennes et ivoiriennes et la mise en place dune coopration triangulaire (Tunisie France Afrique) et limplantation des entreprises tunisiennes dans diffrents pays africains.Notons que cette initiative, prise par la Conect international, sera organise en collaboration avec le Centre de promotion des exportations (Cepex), la Confdration gnrale franaise des PME (CGPME) et EXCO Afrique.