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التمديد في فترة التخفيض الشتوي الى موفى مارس 2017
Vendredi 10 Mars 2017
بــاب نــات
- قررت وزارة الصناعة والتجارة التمديد في فترة التخفيض الشتوي الى موفى شهر مارس 2017 وذلك بعد الاتفاق مع المهنيين.
واوضحت الوزارة في بلاغ لها الجمعة، ان هذا الاجراء يهدف الى مراعاة المقدرة الشرائية للمستهلك وتنشيط الحركة التجارية.
Publié le:2017-03-10 13:32:16
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