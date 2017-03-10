روضة القرافي: رئاسة الحكومة لا تضع مبدأ استقلالية وإصلاح القضاء ضمن اولوياتها

و اضافت أن القضاء يعيش سابقة غريبة مع هذه الحكومة بقطعها قنوات التواصل مع مختلف الهيئات القضائية . وترى السيدة القرافي أن هذا الموقف هو إدارة غير سليمة من جانب الحكومة، وهو ايضا تراجع خطير في العلاقة بين السلطة القضائية والتنفيذية ، رغم تاكد الحاجة في التواصل لحل جميع الاشكاليات.
و قالت السيدة القرافي" إن إستمرار هذه الحالة سيجبرنا على مواصلة الاحتجاجات بأشكال سيحددها مكتب الجمعية لاحقا . لذا أوجه النداء إلى الحكومة لتدارك هذه المسألة ووضع حد للازمة بصورة مستعجلة والمتمثل في : تركيز المجلس الأعلي للقضاء واصلاح الوضع المادي المتردي للقضاة ،واصلاح ظروف العمل المتدهورة في جميع المحاكم .
وحول عدم إهتمام الحكومة بما يجري أجابت السيدة القرافي :" التفسير الوحيد هو أن الحكومة اليوم لا تضع مبدأ إستقلالية وإصلاح القضاء ضمن أولوياتها" .
يذكر أن القضاة نفذوا يوم 27 فيفري الماضي اضرابا عاما حضوريا بكافة المحاكم احتجاجا على تردي الوضع المادي وانسداد الافق لاسيما بعد مراجعة السلم الضريبي.
Publié le:2017-03-10 12:27:35
Par:radhiradhouan (Tunisia )
Sur: ''سبل دعم مشروع قانون المصالحة الوطنيّة'' محور لقاء بين رئيس الدولة ووفد عن وداديّة قدماء البرلمانيين التونسيين