روضة القرافي: رئاسة الحكومة لا تضع مبدأ استقلالية وإصلاح القضاء ضمن اولوياتها

Vendredi 10 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-10 12:27:35

- قالت السيدة روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسين إليوم الجمعة 10 مارس الجاري في تصريح -لباب نات - أنه رغم نجاح الإضراب الحضوري بنسبة 95 % والذي نفذه القضاة يومي 8 و9 مارس الجاري في جميع المحاكم بمختلف اختصاصاتها ، فإن الحكومة لا تحرك ساكنا .و اضافت أن القضاء يعيش سابقة غريبة مع هذه الحكومة بقطعها قنوات التواصل مع مختلف الهيئات القضائية . وترى السيدة القرافي أن هذا الموقف هو إدارة غير سليمة من جانب الحكومة، وهو ايضا تراجع خطير في العلاقة بين السلطة القضائية والتنفيذية ، رغم تاكد الحاجة في التواصل لحل جميع الاشكاليات.و قالت السيدة القرافي" إن إستمرار هذه الحالة سيجبرنا على مواصلة الاحتجاجات بأشكال سيحددها مكتب الجمعية لاحقا . لذا أوجه النداء إلى الحكومة لتدارك هذه المسألة ووضع حد للازمة بصورة مستعجلة والمتمثل في : تركيز المجلس الأعلي للقضاء واصلاح الوضع المادي المتردي للقضاة ،واصلاح ظروف العمل المتدهورة في جميع المحاكم .وحول عدم إهتمام الحكومة بما يجري أجابت السيدة القرافي :" التفسير الوحيد هو أن الحكومة اليوم لا تضع مبدأ إستقلالية وإصلاح القضاء ضمن أولوياتها" .يذكر أن القضاة نفذوا يوم 27 فيفري الماضي اضرابا عاما حضوريا بكافة المحاكم احتجاجا على تردي الوضع المادي وانسداد الافق لاسيما بعد مراجعة السلم الضريبي.