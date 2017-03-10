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Justice

روضة القرافي: رئاسة الحكومة لا تضع مبدأ استقلالية وإصلاح القضاء ضمن اولوياتها

Vendredi 10 Mars 2017
بــاب نــات - قالت السيدة روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسين إليوم الجمعة 10 مارس الجاري في تصريح -لباب نات - أنه رغم نجاح الإضراب الحضوري بنسبة 95 % والذي نفذه القضاة يومي 8 و9 مارس الجاري في جميع المحاكم بمختلف اختصاصاتها ، فإن الحكومة لا تحرك ساكنا .

و اضافت أن القضاء يعيش سابقة غريبة مع هذه الحكومة بقطعها قنوات التواصل مع مختلف الهيئات القضائية . وترى السيدة القرافي أن هذا الموقف هو إدارة غير سليمة من جانب الحكومة، وهو ايضا تراجع خطير في العلاقة بين السلطة القضائية والتنفيذية ، رغم تاكد الحاجة في التواصل لحل جميع الاشكاليات.
و قالت السيدة القرافي" إن إستمرار هذه الحالة سيجبرنا على مواصلة الاحتجاجات بأشكال سيحددها مكتب الجمعية لاحقا . لذا أوجه النداء إلى الحكومة لتدارك هذه المسألة ووضع حد للازمة بصورة مستعجلة والمتمثل في : تركيز المجلس الأعلي للقضاء واصلاح الوضع المادي المتردي للقضاة ،واصلاح ظروف العمل المتدهورة في جميع المحاكم .
وحول عدم إهتمام الحكومة بما يجري أجابت السيدة القرافي :" التفسير الوحيد هو أن الحكومة اليوم لا تضع مبدأ إستقلالية وإصلاح القضاء ضمن أولوياتها" .

يذكر أن القضاة نفذوا يوم 27 فيفري الماضي اضرابا عاما حضوريا بكافة المحاكم احتجاجا على تردي الوضع المادي وانسداد الافق لاسيما بعد مراجعة السلم الضريبي.



Publié le:2017-03-10 12:27:35

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