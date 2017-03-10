Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Inta Omri  
Politique

بمناسبة اليوم العالمي للمراة: الغنوشي يكرم ثلة من التونسيات الرائدات

Vendredi 10 Mars 2017
بــاب نــات - اشرف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أمس الخميس 9 مارس 2017 على حفل تكريم نخبة من النساء رائدات الأعمال بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

و حسب ما ورد بالصفحة الرسمية لراشد الغنوشي فقد كان الحفل فرصة للتعرف على تجاربهن الناجحة في مجال الأعمال من بعث مشاريع وإنشاء جمعيات اجتماعية.

وألقى الغنوشي كلمة بالمناسبة أكّد فيها أن "الإسلام قاد ثورة اجتماعية بغية النهوض بالمرأة وإعادة الاعتبار لها كطرف فاعل ومساو للرجل في الحقوق والواجبات والتكليف الشرعي".
كما أكد "على الضرورة الملحة لتمكين المرأة من حقوقها المدنية والاجتماعية وإيلائها المكانة التي تستحقها في مختلف المواقع داخل الدولة والمجتمع وتحفيزها على الدخول في مجال المبادرة الخاصة وبعث المشاريع والاعتماد على النفس".







Publié le:2017-03-10 12:16:24

cadre-89c13d94fe4a26814180fcbf2578e8ca-2017-03-10 12:16:24
    
    
    
    
    





1 de 1 commentaires pour l'article 139650

Zouze2004  (France)  |Vendredi 10 Mars 2017 à 12h 37m |           
اها يا ولدي لعماري تو يقولك ديبلوماسية موازية مع نساء تونس ضد رئيس الدولة



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13375,0

  • (08/03)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 2,42449 DT        1$ =2,31009 DT
  • Solde Compte du Trésor   (08/03)   890,7 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |139650 1705|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires