بمناسبة اليوم العالمي للمراة: الغنوشي يكرم ثلة من التونسيات الرائدات

Vendredi 10 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-10 12:16:24

- اشرف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أمس الخميس 9 مارس 2017 على حفل تكريم نخبة من النساء رائدات الأعمال بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.و حسب ما ورد بالصفحة الرسمية لراشد الغنوشي فقد كان الحفل فرصة للتعرف على تجاربهن الناجحة في مجال الأعمال من بعث مشاريع وإنشاء جمعيات اجتماعية.وألقى الغنوشي كلمة بالمناسبة أكّد فيها أن "الإسلام قاد ثورة اجتماعية بغية النهوض بالمرأة وإعادة الاعتبار لها كطرف فاعل ومساو للرجل في الحقوق والواجبات والتكليف الشرعي".كما أكد "على الضرورة الملحة لتمكين المرأة من حقوقها المدنية والاجتماعية وإيلائها المكانة التي تستحقها في مختلف المواقع داخل الدولة والمجتمع وتحفيزها على الدخول في مجال المبادرة الخاصة وبعث المشاريع والاعتماد على النفس".