بمناسبة اليوم العالمي للمراة: الغنوشي يكرم ثلة من التونسيات الرائدات

و حسب ما ورد بالصفحة الرسمية لراشد الغنوشي فقد كان الحفل فرصة للتعرف على تجاربهن الناجحة في مجال الأعمال من بعث مشاريع وإنشاء جمعيات اجتماعية.
وألقى الغنوشي كلمة بالمناسبة أكّد فيها أن "الإسلام قاد ثورة اجتماعية بغية النهوض بالمرأة وإعادة الاعتبار لها كطرف فاعل ومساو للرجل في الحقوق والواجبات والتكليف الشرعي".
كما أكد "على الضرورة الملحة لتمكين المرأة من حقوقها المدنية والاجتماعية وإيلائها المكانة التي تستحقها في مختلف المواقع داخل الدولة والمجتمع وتحفيزها على الدخول في مجال المبادرة الخاصة وبعث المشاريع والاعتماد على النفس".
Publié le:2017-03-10 12:16:24
Par:radhiradhouan (Tunisia )
Sur: ''سبل دعم مشروع قانون المصالحة الوطنيّة'' محور لقاء بين رئيس الدولة ووفد عن وداديّة قدماء البرلمانيين التونسيين