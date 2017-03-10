حوالي 600 شاب وشابة استفادوا من البرنامج الوطني لدعم السياحة الشبابية ''تونس... دارنا''

Vendredi 10 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-10 15:22:39

- استفاد حوالي 600 شاب وشابة خلال الفترة المتراوحة بين 27 فيفري و05 مارس من البرنامج الوطني للرحلات الشبابية التي نظمته وزارة شؤون الشباب والرياضة تحت شعار "تونس... دارنا " استجابة للمقترحات المدرجة ضمن مشروع اللائحة العامة للمؤتمر الوطني للشباب الداعية لمزيد دعم السياحة الشبابية وتمكين الشباب من ومدّ جسور التواصل في ما يبنهم.ويهدف هذا البرنامج الذي أشرف على تنفيذه عدد من الإطارات الشبابية في مختلف المندوبيات الجهوية لشؤون لشباب والرياضة الى خلق فرص التقارب بين الشباب التونسي من مختلف جهات البلاد وتمتين أواصر الصداقة بينهم وتعزيز انتمائهم للوطن واستثمار أوقاتهم الحرّة من خلال الإستفادة من برامج ثقافية وتربوية هادفة.وفي هذا الاطار، تمكن المشاركون (بمعدل 25 شابا عن كل ولاية) من زيارة عدة مدن تونسية والإطلاع على ما تزخر به من مخزون ثقافي وحضاري على غرار ولايات صفاقس وقفصة والقيروان والقصرين والكاف وسوسة ونابل وبنزرت كمرحلة أولى كما شمل البرنامج الوطني زيارات للمدن العتيقة والمواقع الأثرية كمتحف القصبة والموقع الأثري "بيونقا" بصفاقس والمتحف الأقيانوسي وغار الملح والرفراف من ولاية بنزرت والأحواض الرومانية ومنطقة الثالجة السياحية بقفصة، الى جانب مواكبة سهرات تنشيطية شبابية وتنظيم ورشات عمل حول محور "المواطنة".ر/إص