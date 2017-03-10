حوالي 600 شاب وشابة استفادوا من البرنامج الوطني لدعم السياحة الشبابية ''تونس... دارنا''

ويهدف هذا البرنامج الذي أشرف على تنفيذه عدد من الإطارات الشبابية في مختلف المندوبيات الجهوية لشؤون لشباب والرياضة الى خلق فرص التقارب بين الشباب التونسي من مختلف جهات البلاد وتمتين أواصر الصداقة بينهم وتعزيز انتمائهم للوطن واستثمار أوقاتهم الحرّة من خلال الإستفادة من برامج ثقافية وتربوية هادفة.
وفي هذا الاطار، تمكن المشاركون (بمعدل 25 شابا عن كل ولاية) من زيارة عدة مدن تونسية والإطلاع على ما تزخر به من مخزون ثقافي وحضاري على غرار ولايات صفاقس وقفصة والقيروان والقصرين والكاف وسوسة ونابل وبنزرت كمرحلة أولى كما شمل البرنامج الوطني زيارات للمدن العتيقة والمواقع الأثرية كمتحف القصبة والموقع الأثري "بيونقا" بصفاقس والمتحف الأقيانوسي وغار الملح والرفراف من ولاية بنزرت والأحواض الرومانية ومنطقة الثالجة السياحية بقفصة، الى جانب مواكبة سهرات تنشيطية شبابية وتنظيم ورشات عمل حول محور "المواطنة".
ر/إص
Publié le:2017-03-10 15:22:39
Par:bokbok (Tunisia )
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