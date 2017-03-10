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Politique

الإمضاء على محضر آتفاق حول الزيادات في أجور القطاع الخاص بنسبة 6 بالمائة

Vendredi 10 Mars 2017
بــاب نــات - تم، صباح اليوم الجمعة، الإمضاء على محضر آتفاق حول الزيادات في الاجور والمنح في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية بعنوان سنتي 2016-2017 بقصر الحكومة بالقصبة وباشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، من قبل الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيسة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي.
وتتمثل قيمة الزيادة في 6% من الأجر الأساسي و6% من قيمة المنح القارة بمفعول رجعي يعود لشهر أوت 2016 وتنطلق الزيادة بعنوان سنتي 2016 و2017.






Publié le:2017-03-10 11:31:16

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