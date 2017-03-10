Publié le:2017-03-10 10:43:04
لنوايا التصويت في الانتخابات البلدية: تراجع لحركة النداء وتقدم لحركة النهضة
Vendredi 10 Mars 2017
بــاب نــات - نشرت صحيفة (المغرب) في عددها اليوم، نتائج سبر الاراء لنوايا التصويت في الانتخابات البلدية الذي شاركت "مؤسسة سيغما كونساي" في اعداده مشيرة الى تواصل المشهد السياسي العام الموروث منذ انتخابات خريف 2014 مع تراجع واضح لحركة نداء تونس وتقدم طفيف للغاية لحركة النهضة يسجل لاول مرة في عمليات سبر الاراء للمؤسسة، فيما تفتك الجبهة الشعبية المرتبة الثالثة ب4ر9 بالمائة ويصعد التيار الديمقراطي الى المركز الرابع ب3ر6 بالمائة ويختتم تيار المحبة خماسي الطليعة ب8ر4 بالمائة.
Publié le:2017-03-10 10:43:04
Publié le:2017-03-10 10:43:04
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