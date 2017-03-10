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Politique

لنوايا التصويت في الانتخابات البلدية: تراجع لحركة النداء وتقدم لحركة النهضة

Vendredi 10 Mars 2017
بــاب نــات - نشرت صحيفة (المغرب) في عددها اليوم، نتائج سبر الاراء لنوايا التصويت في الانتخابات البلدية الذي شاركت "مؤسسة سيغما كونساي" في اعداده مشيرة الى تواصل المشهد السياسي العام الموروث منذ انتخابات خريف 2014 مع تراجع واضح لحركة نداء تونس وتقدم طفيف للغاية لحركة النهضة يسجل لاول مرة في عمليات سبر الاراء للمؤسسة، فيما تفتك الجبهة الشعبية المرتبة الثالثة ب4ر9 بالمائة ويصعد التيار الديمقراطي الى المركز الرابع ب3ر6 بالمائة ويختتم تيار المحبة خماسي الطليعة ب8ر4 بالمائة.




Publié le:2017-03-10 10:43:04

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4 de 4 commentaires pour l'article 139644

MedTunisie  ()  |Vendredi 10 Mars 2017 à 11h 21m | Par           
بالباهية او بالخايبة يلزم حافظ يوصل من الاوائل

Hsan Mensi  (Tunisia)  |Vendredi 10 Mars 2017 à 11h 05m |           
الله يقول ...و اما الزبد فيذهب جفاءا و اما ما ينفع الناس فيمكث فى الارض
ذهب بورقيبة و بقيت النهضة و ذهب الزين و بقيت النهضة و ذهب نداء تونس و بقيت النهضة
و السبــــــــــــــــب .من خاف الله وحده خوف الله منه جميع خلقه
من لم يخف الله وحده خوفه الله من جميع خلقه

Matouchi  (Tunisia)  |Vendredi 10 Mars 2017 à 11h 05m |           
هيا ياجماعة....وقيت توة.....للفوت أوتيل"....الغول مائش ياكللكم عشاكم

اللعبة با زرقوني ولات مكشوفة....لين ما ولينا سبر أراء آخر...وناكلو كسكسي....نردوه برودو

Cartaginois2011  ()  |Vendredi 10 Mars 2017 à 10h 58m | Par           
النسب التي اختار ان يقدمها :27.2و27.3تدل على قمة التقو***لدى ها المكتب



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