وزير العدل يفتتح أشغال ندوة دولية حول :' 'الوساطة في جميع صورها''

Vendredi 10 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-10 07:46:37

- أكد وزير العدل السيد غازي الجريبي لدى افتتاحه صباح الخميس لأشغال الندوة الدولية التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بالاشتراك مع كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس والمركز الدولي للوسائل البديلة لفض النزاعات التابع لغرفة التجارة الدولية حول موضوع "الوساطة في مختلف أوجهها" على أهمية توفير مقومات المحاكمة العادلة وفي آجال معقولة للمتقاضين ارتباطا بما يمكن ان تمثله الوساطة من آلية ناجعة في الحد من نسبة اللجوء إلى المحاكم والحد من الاكتظاظ فيها عبر تعزيز إمكانيات الصلح وتيسير سبلها اعتبارا لما فيها من معاني وقيم المصالحة والتوفيق والحوار.كما بين وزير العدل أهمية تزامن موعد انعقاد هذه الندوة التي تجمع ثلة من القضاة والجامعيين والأكاديميين من رجال القانون مع ما تعرفه وزارة العدل من حراك كبير في مجال مراجعة النصوص القانونية وخاصّة مجلّة المرافعات المدنية والتجاريّة ومجلّة الإجراءات الجزائيّة ومجلّة التحكيم وغيرها. وهي مراجعات تهدف إلى تطوير هذه النصوص وجعلها أكثر ملاءمة للدستور وللمواثيق الدوليّة وللتوجّهات الحديثة في مجال تسوية النزاعات .