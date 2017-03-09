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Politique

رئاسة الحكومة تودع طلبا لدى البرلمان لتحديد موعد جلسة عامة لمنح الثقة لعضوي الحكومة الجديدين

Jeudi 09 Mars 2017
بــاب نــات - أودعت رئاسة الحكومة، ظهر اليوم الخميس، لدى مجلس نواب الشعب طلبا لتحديد موعد جلسة عامة لمنح الثقة لعضوي الحكومة الجديدين، وهما أحمد عظوم وزير الشؤون الدينية وعبد اللطيف حمام كاتبة الدولة للتجارة.

وأفاد مساعد رئيس البرلمان المكلف بالاعلام والاتصال، المنجي الحرباوي، وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، بأن مكتب المجلس سيعقد اجتماعا ظهر غد الجمعة للنظر في تحديد موعد للجلسة العامة وترتيباتها، وفق ما يقتضيه النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أعلن يوم 25 فيفري الماضي عن تحوير وزاري تم بمقتضاه تعيين أحمد عظوم وزيرا للشؤون الدينية وخليل الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة، قبل أن يتم حذف الوزارة وإلحاق الهياكل والمؤسسات الراجعة اليها بالنظر برئاسة الحكومة بعد اعتذار الوزير المقترح عن تولي المنصب، وعبد اللطيف حمام كاتب دولةً للتجارة.
كم



Publié le:2017-03-09 21:38:38

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