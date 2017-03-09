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Politique

يوسف الصديق: لو كنت مكان الباجي لوضعت حافظ في السجن

Jeudi 09 Mars 2017
بــاب نــات - قال المفكر يوسف الصديق في حوار نشر في موقع " الشارع المغاربي" ردا على التسريبات الأخيرة في نداء تونس " الدولة اذا لم تنهر فهي على وشك الانهيار.
وأضاف الصديق " كنت اتصور ان رئيس الجمهورية أرفع من هذا متابعا "أهيب به أن يخرج الى شعبه ويخبره بأنه قد وضع حدا لتصرّفات ابنه وان يفهم ان الشعب قد فهم حقيقةَ ما يحدث .

وقال الصديق " لو كنت مكانه لوضعت ابني في السجن من باب النرجسية ولن يكون اول رئيس يفعل ذلك بل فعلها ملوك وخلفاء سواء في أوروبا او في التاريخ الاسلامي من قبل".
واضاف يوسف الصديق "لو كان للباجي قائد السبسي شعْرة وحدة من الوطنية راهو صرّح للشعب إلّي هو حطّ حد لتصرفات ولدو إلّي هو لا يستحقّ أن يتبوّء حتى برويطة في الشارع متابعا " أذكر أن الزعيم بورقيبة قد تسبب في جلطة لابنه لأنه اوقفه عند حده وعاقبه عقابا شديدا عندما لعب القمار مع أحد الملوك العرب وخسر مبلغا ماليا كبيرا. .
وقال الصديق " النجدة لهذا الوطن فالوحيد القادر على وضع حد لكل هذا هو الباجي قائد السبسي بجملة واحدة وهي ان يخرج للشعب ويقول "انا باسم الوطن اصرّح بأني وضعت حدا لكل تفوّه وليس حركة او حديث عن عائلتي وابني".
وتابع يوسف الصديق "هذا التسريب لخّص لي شيئا واحدا هو كيفية التصرف في شؤون البلاد وهو انها تُسيَّر بخيط تليفيوني واحد بين حافظ قائد السبسي وسليم العزابي".




Publié le:2017-03-09 20:54:14

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1 de 1 commentaires pour l'article 139632

Mandhouj  (France)  |Jeudi 09 Mars 2017 à 21h 11m |           
يوسف الصديق: لو كنت مكان الباجي لوضعت حافظ في السجن




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