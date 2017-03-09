قريبا ... إطلاق منصة تمكن من قياس جودة خدمات الأنترنات

Jeudi 09 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-09 20:47:16

- ستطلق الهيئة الوطنية للاتصالات، قريبا، منصة موقع "واب" تحتوي دليلا موجها للمستهلك يمكن من قياس جودة خدمات الأنترنات عن بعد والانترنات القارة، بحسب ما أكده، الخميس، رئيس الهيئة، هشام بسباس.وأوضح بسباس، على هامش انعقاد ورشة، اليوم الخميس، بعنوان" حياد الأنترنات"، تندرج في إطار مشروع "دعم الهيئة الوطنية للاتصالات"، أن هذه البوابة، التي ستمكن الهيئة من الاقتراب أكثر من انتظارات المواطنين، ستكون جاهزة قبل نهاية مارس 2017.وأفاد بأن البوابة المتعلقة بقياس جودة خدمات الانترنات القارة، ستدخل حيز الاستغلال بداية من شهر جويلية المقبل، موضحا أنه يتم حاليا، بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، إعداد برنامج لقياس جودة خدمات الأنترنات بصفة مستمرة بكامل ولايات البلاد، وذلك في إطار مشروع سيمكن من خلق 500 موطن شغل.وبشأن حياد الأنترنات، ذكر هشام بسباس، أن الفصل 26 من مجلة الاتصالات يضمن هذا المبدأ، لافتا إلى أن الهدف من تنظيم الورشة يتمثل في تجميع مختلف المتدخلين في القطاع لبحث آليات تحقيق التوازن بين ضمان الحياد والمحافظة على مصالح مزودي الخدمة والحرفاء.واعتبر وزير الاتصالات السابق، منجي مرزوق، أن تحقيق حياد الأنترنات يمكن من ضمان تدفق متواصل للمعلومات، التي من غير الممكن تعطيلها أو إتلافها، مشيرا الى أن الهدف الرئيسي يتمثل في تمكين المستعملين من استخدام حر ومفتوح للانترنات.وأضاف أنه يتعين أولا ضمان حياد الشبكة بهدف ادماج المجتمع وتمكينه من النفاذ الى الأنترنات، مشيرا إلى أن الأنترنات هي المنصة العالمية التي ستمكن تونس من تحقيق أهدافها، لاسيما في مجالي النمو الاقتصادي وخلق مواطن الشغل.من جانبه، لفت كاتب الدولة للاقتصاد الرقمي، حبيب الدبابي، إلى التعريفات المتعددة لمفهوم حياد الانترنات، موضحا أن مبدأ الحياد، خاصة من حيث النفاذ الى المعلومة، مكفول بمقتضى الفصل 33 من الدستور التونسي.كما أشار إلى أن السوق هي التي تضبط قواعد اللعبة في ما يتعلق بحق الاستخدام المجاني للشبكات المركزة من قبل مشغلين آخرين غير المشغلين المحليين.وللاشارة، فان مشروع دعم الهيئة الوطنية للاتصالات ممول من طرف الاتحاد الأروبي (2ر1 مليون دينار)، ويهدف الى تعزيز قدرات الهيئة من خلال قيادة مهام التكوين والمساعدة التقنية بما ييسر التعاطي مع التوجهات الدولية الجديدة ذات العلاقة بتعديل الاتصالات الالكترونية والاتصالات البريدية.حر