Publié le:2017-03-09 20:07:21
سليانة:سنة سجنا و1000 د خطية لتلميذي البكالوريا بتهمة استهلاك الزطلة
Jeudi 09 Mars 2017
بــاب نــات - أصدرت عشية اليوم الخميس 9 مارس 2017 الدائرة الجناحية بمحكمة الابتدائية بسليانة حكمها ضد كل من تلميذي البكالوريا محمد أمين و ضياء بسجنهما لمدة عام وخطية قيمتها 1000 دينار بتهمة استهلاك مخدر الزطلة.
Publié le:2017-03-09 20:07:21
Publié le:2017-03-09 20:07:21
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