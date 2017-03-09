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Justice

سليانة:سنة سجنا و1000 د خطية لتلميذي البكالوريا بتهمة استهلاك الزطلة

Jeudi 09 Mars 2017
بــاب نــات - أصدرت عشية اليوم الخميس 9 مارس 2017 الدائرة الجناحية بمحكمة الابتدائية بسليانة حكمها ضد كل من تلميذي البكالوريا محمد أمين و ضياء بسجنهما لمدة عام وخطية قيمتها 1000 دينار بتهمة استهلاك مخدر الزطلة.




Publié le:2017-03-09 20:07:21

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