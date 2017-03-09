سليانة:سنة سجنا و1000 د خطية لتلميذي البكالوريا بتهمة استهلاك الزطلة

Jeudi 09 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-09 20:07:21

- أصدرت عشية اليوم الخميس 9 مارس 2017 الدائرة الجناحية بمحكمة الابتدائية بسليانة حكمها ضد كل من تلميذي البكالوريا محمد أمين و ضياء بسجنهما لمدة عام وخطية قيمتها 1000 دينار بتهمة استهلاك مخدر الزطلة.