الكشف عن مصنع عشوائي لصناعة الاجبان في سليمان

Jeudi 09 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-09 19:06:01

- تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بسليمان من ولاية نابل، اليوم الخميس، من الكشف عن اسطبل لتربية الدواب في إحدى الضيعات الفلاحية بالمنطقة يستغل كمصنع عشوائي لصناعة الاجبان، وايقاف صاحبيه وهما شقيقان يتوليان تجميع الحليب من منتجي المناطق الريفية المجاورة لسليمان و يحولانه ثم يروجانه فيها وفي تونس العاصمة باستعمال شاحنة خفيفة، وفق ما أكده رئيس فرقة الشرطة العدلية، لمراسل (وات) بالجهة.و أوضح ذات المصدر ان تعرض أحد العاملين في هذا المصنع العشوائي الى نوع من الالتهاب على مستوى اليدين، والذي استوجب تنقله الى المستشفى، كان وراء انطلاق الابحاث في هذه القضية والتي أفضت الى التفطن الى هذا المصنع العشوائي، لتتولى الوحدات الامنية، بعد مراجعة النيابة العمومية، مداهمة الاسطبل الذي يعود بناؤه الى خمسينات القرن الماضي، ولا تتوفر فيه مقومات شروط الصحة و النظافة ومعدات التبريد، مشيرا الى أن عملية المداهمة والمعاينة، تمت بحضور ممثلين عن ادارة حفظ الصحة وممثلين عن ادارة الفلاحة.و أضاف ان وحدات الأمنية قامت بحجز التجهيزات التي يستعملها الشقيقان في صناعة الاجبان بصفة عشوائية والمتمثلة في عدد من البراميل من بينها برميل يحتوي على حوالي 500 لتر من الحليب المتعفن الذي بدأ يتصلب ليصبح جبنا( حوالي 250 كغ).م ت/أم/يسر